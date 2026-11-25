Không thiếu thực lực, cũng chẳng thiếu sức hút với khán giả, thế nhưng Nhật Kim Anh lại liên tiếp lỡ duyên với cơ hội tạo dấu ấn mới trong sự nghiệp điện ảnh. Sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng, nữ diễn viên trở lại với Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ. Dù được truyền thông rầm rộ, tác phẩm lại hai lần thay đổi lịch khởi chiếu, khiến màn tái xuất của cô chưa diễn ra như kế hoạch.

Thực tế, Nhật Kim Anh từng được giới chuyên môn công nhận về khả năng diễn xuất. Năm 2010, vai Cầm trong phim điện ảnh Long Thành Cầm Giả Ca đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất.

Sở hữu thực lực diễn xuất cùng nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả

Đến năm 2019, nữ diễn viên tiếp tục tạo tiếng vang với vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa. Khả năng khắc họa nỗi đau và những giằng xé nội tâm của nhân vật giúp Nhật Kim Anh trở thành gương mặt được yêu thích trên sóng truyền hình.

Tuy nhiên, so với những thành công ở lĩnh vực truyền hình, Nhật Kim Anh vẫn còn nhiều dư địa để phát triển trên màn ảnh rộng. Sau Vong Nhi (2023), nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Khoảng thời gian gián đoạn ấy từng khiến cô lo lắng khả năng diễn xuất của mình bị mai một.

Sau 3 năm vắng bóng, Nhật Kim Anh trở lại với tác phẩm Mẹ Mìn

Khi trở lại với Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh không ngại làm xấu hình ảnh bản thân để phù hợp với nhân vật. Thay vì tận dụng lợi thế ngoại hình, nữ diễn viên lựa chọn đặt yêu cầu của vai diễn lên trên hình ảnh cá nhân. Điều này phần nào cho thấy sự nghiêm túc của cô đối với lần tái xuất.

Song, nghịch lý của Nhật Kim Anh nằm ở chỗ khi đã sẵn sàng trở lại, cô vẫn phải chờ đợi cơ hội để khán giả đánh giá những gì mình thể hiện. Với người nghệ sĩ, việc tìm được một vai diễn phù hợp đã không dễ, nhưng đưa vai diễn ấy đến với công chúng đúng thời điểm cũng là một thử thách.

Hai lần lỡ duyên của Nhật Kim Anh không xuất phát từ những hạn chế trong diễn xuất. Bởi vậy, những trắc trở trước ngày ra rạp không thể trở thành thước đo năng lực của nữ diễn viên. Điều đáng chờ đợi ở Nhật Kim Anh lúc này là cách cô tận dụng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề để tạo thêm một dấu ấn trên màn ảnh rộng.