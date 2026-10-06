Nhật Kim Anh khóc nức nở khi tìm được bến đỗ sau 10 năm

Sau buổi diễn Cuốn truyện bị đốt tối ngày 4/10, Nhật Kim Anh cùng NSND Hồng Vân và NSƯT Ốc Thanh Vân đều bật khóc khi vở kịch khép lại. Với Nhật Kim Anh, những giọt nước mắt ấy còn mang theo cảm xúc đặc biệt khi sau khoảng 10 năm nữ diễn viên trở lại sân khấu và tìm thấy một vai diễn đủ sức khiến cô sống trọn với tình yêu dành cho kịch nói.

Cuốn truyện bị đốt là vở kịch do NSND Hồng Vân đạo diễn, lấy cảm hứng từ Người hùng không cầm súng của nhà văn Nguyễn Tất Thọ. Tác phẩm kể câu chuyện về những con người bước ra từ chiến tranh và phải tiếp tục mang theo những mất mát, thương tổn trong nhiều năm sau ngày hòa bình.

Cuốn truyện bị đốt đánh dấu lần trở lại sân khấu sau khoảng 10 năm của Nhật Kim Anh. Ảnh: NSX

Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, một nữ thanh niên xung phong miền Nam từng có những năm tháng tuổi trẻ ở Trường Sơn. Nhân vật chân chất, ít học, có phần vụng về nhưng giàu tình cảm, trung thực và dũng cảm. Sau chiến tranh, Thắm trở thành một người phụ nữ mang nhiều thương tật, bệnh tật nhưng vẫn phải tự mình mưu sinh và nuôi con.

Đây là dạng vai có nhiều chuyển biến về thời gian cũng như tâm lý, đòi hỏi Nhật Kim Anh phải thể hiện Thắm ở cả tuổi trẻ lẫn những năm tháng hậu chiến. Nếu ở thời chiến, nhân vật mang vẻ hồn nhiên, có phần vụng về và tạo nên những khoảnh khắc hài hước, thì Thắm của thời bình lại sống trong sự lặng lẽ, chịu đựng và nhiều nỗi đau không dễ nói thành lời.

Khoảng 10 năm rời xa sân khấu khiến sự xuất hiện của Nhật Kim Anh trong Cuốn truyện bị đốt trở thành một trong những điểm được chú ý. Nữ diễn viên dành gần hai tháng tập luyện dưới sự hướng dẫn của NSND Hồng Vân để chuẩn bị cho vai Thắm. Trước khi trở lại, Nhật Kim Anh đã có nhiều năm hoạt động ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, sân khấu kịch vẫn là một phần tình cảm đặc biệt trong hành trình làm nghề của cô.

Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, nữ thanh niên xung phong miền Nam từng chiến đấu tại Trường Sơn. Ảnh: NSX

Lần này, nữ diễn viên nhận lời sau khi đọc nội dung Cuốn truyện bị đốt. Tác phẩm không phải một câu chuyện dễ diễn khi đặt nhân vật giữa những mất mát của chiến tranh và những tổn thương kéo dài trong thời bình. Với Nhật Kim Anh, việc trở lại sân khấu vì thế không đơn thuần là nhận thêm một vai diễn mà còn là cơ hội tìm lại một phần tình yêu từng bị bỏ ngỏ.

Đáng chú ý, Nhật Kim Anh cũng đầu tư để cùng Sân khấu kịch Hồng Vân hoàn thiện tác phẩm. Việc một nghệ sĩ sau nhiều năm vắng bóng trở lại và dành cả thời gian lẫn tâm sức cho một vở kịch cách mạng cho thấy mức độ gắn bó của cô với dự án. Điều này càng có ý nghĩa khi Cuốn truyện bị đốt thuộc dòng tác phẩm lịch sử, cách mạng vốn không dễ tiếp cận với một bộ phận khán giả hiện đại.

Trên sân khấu, Nhật Kim Anh không cố gắng biến Thắm thành một nhân vật quá bi lụy. Cô tạo cho nhân vật sự chân chất, đôi lúc vụng về và có duyên ở những phân đoạn hài hước, nhưng đồng thời biết tiết chế khi câu chuyện chuyển sang những nỗi đau của thời hậu chiến.

Thắm không phải một người phụ nữ có cuộc sống dễ dàng. Sau những năm tháng ở Trường Sơn, cô mang theo thương tật và bệnh tật, sống tại một xóm biển nghèo, một mình nuôi con. Những gì nhân vật phải đối diện không còn là tiếng bom đạn mà là cuộc sống mưu sinh, sự cô độc và những vết thương tinh thần chưa bao giờ thực sự khép lại.

Nhật Kim Anh vì thế có nhiều khoảng đất để thể hiện sự thay đổi của nhân vật. Từ một cô gái trẻ miền Nam giàu tình cảm đến người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, nữ diễn viên phải chuyển đổi cách thể hiện mà vẫn giữ được nét thống nhất của Thắm.

Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân cùng góp mặt trong hai tuyến nhân vật nữ quan trọng của tác phẩm. Ảnh: NSX

Nếu Ốc Thanh Vân tạo được sự thuyết phục với hình ảnh Hằng, một người phụ nữ trí thức trải qua nhiều biến động, thì Nhật Kim Anh lại mang đến một màu sắc khác. Hai nhân vật thuộc hai hoàn cảnh, tính cách khác nhau nhưng cùng góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của những con người đã đi qua chiến tranh. Sự đối lập giữa một người phụ nữ trí thức và một cô gái chân quê cũng giúp câu chuyện mở rộng hơn, khi những số phận khác nhau cùng gặp nhau ở những ký ức về một thời đã qua.

Khi Cuốn truyện bị đốt khép lại, Nhật Kim Anh cùng NSND Hồng Vân và NSƯT Ốc Thanh Vân đều không kìm được nước mắt. Hồng Vân ôm hai nữ diễn viên trong khoảnh khắc cả ê-kíp cùng nhìn lại những gì đã trải qua để đưa tác phẩm lên sân khấu.

Với Nhật Kim Anh, cảm xúc ấy đến từ nhiều phía. Đó là câu chuyện của Thắm, là những mất mát của thế hệ từng sống trong chiến tranh và cũng là cảm giác của một diễn viên sau khoảng một thập kỷ mới trở lại sân khấu. Những tràng vỗ tay và sự đón nhận của khán giả càng khiến khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt. Một tác phẩm về đề tài cách mạng vốn được xem là khó tiếp cận với công chúng hiện đại nhưng vẫn nhận được sự quan tâm ngay từ những suất diễn đầu tiên.

Nhật Kim Anh bật khóc nức nở sau khi Cuốn truyện bị đốt khép lại trước sự chứng kiến của khán giả. Ảnh: Chụp màn hình

Đằng sau những giọt nước mắt của Nhật Kim Anh còn có sự đồng hành của những người cùng làm nghề. NSND Hồng Vân là người hướng dẫn cô trong quá trình tập luyện, trong khi Ốc Thanh Vân cũng góp phần tạo nên tuyến nhân vật quan trọng bên cạnh Thắm.

Sự đón nhận của khán giả sau suất diễn đầu tiên vì thế có thể xem là một tín hiệu đáng mừng cho lần trở lại này. Sau 10 năm, Nhật Kim Anh không trở lại sân khấu chỉ để lấp đầy một khoảng trống trong hành trình nghệ thuật, mà đang tìm thấy một lý do đủ lớn để tiếp tục gắn bó với kịch nói.

Với Cuốn truyện bị đốt, nữ diễn viên dường như đã tìm được một "bến đỗ" phù hợp cho lần trở lại. Đó là nơi cô có thể vừa thử thách khả năng diễn xuất, vừa được sống cùng một câu chuyện nhiều ý nghĩa và quan trọng nhất là được kết nối trực tiếp với khán giả bằng cảm xúc thật trên sân khấu.