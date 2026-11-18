Mới đây, Nhật Kim Anh chia sẻ loạt hình ảnh mới cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc về bộ phim Long Thành Cầm Giả Ca. Sau 16 năm, nữ diễn viên vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho vai nàng Cầm - nhân vật từng để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô.

Nhật Kim Anh viết: “16 NĂM - MỘT TIẾNG ĐÀN, VẸN NGUYÊN CẢM XÚC. 16 năm trôi qua, nàng Cầm vẫn là một ký ức thật đẹp trong hành trình nghệ thuật của Kim Anh.

Hạnh phúc khi một lần nữa được nhắc về ‘Long Thành Cầm Giả Ca’, được gặp gỡ quý thầy cô và các bạn sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời đáng nhớ. Cảm ơn vì sau ngần ấy năm, tiếng đàn của nàng Cầm vẫn còn được lắng nghe và yêu thương”.

Nhật Kim Anh chia sẻ.

Chia sẻ của Nhật Kim Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây không đơn thuần là một lần nhắc lại dự án cũ. Với nữ diễn viên, Long Thành Cầm Giả Ca là dấu mốc đặc biệt, gắn với một vai diễn mà cô vẫn luôn nâng niu sau nhiều năm làm nghề. Việc được gặp lại thầy cô và các sinh viên tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cũng giúp Nhật Kim Anh có dịp sống lại những kỷ niệm của một thời thanh xuân nghệ thuật.

Ra mắt năm 2010, Long Thành Cầm Giả Ca là tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ cuộc đời và số phận nàng Cầm trong tác phẩm văn học Long Thành cầm giả ca của đại thi hào Nguyễn Du. Bộ phim khai thác câu chuyện về người nghệ sĩ tài hoa, có cuộc đời nhiều biến động giữa bối cảnh lịch sử. Vai diễn nàng Cầm đòi hỏi người thể hiện phải truyền tải được vẻ đẹp tài hoa, sự mong manh và những nỗi niềm sâu kín của nhân vật.

Nhật Kim Anh trong Long Thành Cầm Giả Ca.

Việc Nhật Kim Anh vẫn nhớ rõ những cảm xúc dành cho vai diễn sau 16 năm cho thấy sức nặng của dự án đối với sự nghiệp cá nhân. Không phải nhân vật nào cũng có thể ở lại lâu trong ký ức của người nghệ sĩ, đặc biệt khi họ đã trải qua nhiều vai diễn và những bước ngoặt khác nhau trong cuộc sống.

Trước khi được biết đến rộng rãi với nhiều vai diễn truyền hình, Nhật Kim Anh từng ghi dấu ấn ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên và tham gia nhiều dự án phim được khán giả quan tâm. Trong đó, Long Thành Cầm Giả Ca là một trong những tác phẩm đáng nhớ, góp phần khẳng định khả năng hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu cảm xúc của nữ nghệ sĩ.

Những năm qua, Nhật Kim Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Dù lịch trình có nhiều thay đổi, nữ diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến công việc, cuộc sống và các dự án mới với khán giả.

Ở hiện tại, điều khiến Nhật Kim Anh hạnh phúc không chỉ là những dấu mốc trong sự nghiệp mà còn là việc vai diễn cũ vẫn được nhớ đến và trân trọng. Sau 16 năm, câu chuyện về nàng Cầm vẫn mang lại cho nữ diễn viên những cảm xúc đặc biệt, đồng thời nhắc lại một chặng đường đáng nhớ trong hành trình làm nghề của cô.