Nhật Kim Anh đón nhận thêm một niềm hạnh phúc vô bờ bến

Mới đây, Nhật Kim Anh tiếp tục đón nhận thêm một niềm hạnh phúc vô bờ bến trên hành trình hoạt động nghệ thuật. Sau khi quyết định trở lại sân khấu kịch với vở diễn Cuốn Truyện Bị Đốt và xuất sắc giành Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, nữ nghệ sĩ cùng ê-kíp đã bắt đầu thực hiện tâm nguyện đưa tác phẩm đến gần hơn với khán giả ở nhiều địa phương.

Nhật Kim Anh liên tục đón nhận tin vui khi trở lại với sân khấu kịch sau nhiều năm vắng bóng.

Đáng chú ý, chuyến lưu diễn đầu tiên của Cuốn Truyện Bị Đốt tại Trung tâm hành chính huyện Long Điền, TP.HCM đã ghi nhận tín hiệu vô cùng tích cực. Khán phòng với sức chứa gần 600 chỗ không còn một ghế trống, cho thấy sức hút của tác phẩm cũng như tình cảm mà khán giả dành cho Nhật Kim Anh và ê-kíp.

Chia sẻ về niềm vui này, Nhật Kim Anh không giấu được sự xúc động: "Với phát súng đầu tiên này, sau đêm diễn với khán phòng không còn chỗ trống thì tôi rất vui và mừng cho đêm lưu diễn đầu tiên này được đón nhận. Sau 5 giải thưởng và những lời động viên, góp ý sau các xuất diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân thì giá trị lan toả của vở đang được đánh giá theo quan điểm của khán giả, đặc biệt là giới trẻ rằng đây là một tác phẩm hay, câu chuyện sát thực tế, có tiếng cười cho cuộc sống cũng như có những giọt nước mắt cho niềm tin về tình yêu".

Nhật Kim Anh không giấu được sự xúc động khi được khán giả đón nhận.

Không chỉ dừng lại ở thành công của đêm diễn đầu tiên, Nhật Kim Anh còn đón nhận thêm một tin vui đặc biệt khi vở kịch đang nhận được những lời mời từ nhiều địa phương khác. Đây cũng chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với nữ nghệ sĩ, bởi mong muốn lớn nhất của cô không đơn thuần là đưa tác phẩm đi lưu diễn mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, lịch sử đến nhiều thế hệ khán giả ở nhiều nơi, tỉnh thành khác nhau.

Nhật Kim Anh và ê-kíp kỳ vọng các địa phương sẽ tạo điều kiện đưa Cuốn Truyện Bị Đốt về biểu diễn phục vụ cán bộ hưu trí, gia đình có công với cách mạng và những cựu chiến sĩ thanh niên xung phong. Qua đó, những người từng đi qua năm tháng chiến tranh có cơ hội ôn lại kỷ niệm, sống lại ký ức Trường Sơn, trong khi thế hệ trẻ thêm thấu hiểu những hy sinh của cha ông.

Nói về những dự định tiếp theo, Nhật Kim Anh bày tỏ: "Câu chuyện này được diễn ra ở Phước Hải nên tôi cũng mong sẽ sớm được đến với địa phương này trong tương lai gần. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn tác phẩm sẽ về Cần Thơ cùng một ấp ủ sẽ quay trở lại Hà Nội trong thời gian tới".

Nhật Kim Anh bày tỏ mong muốn vở diễn sẽ được lan tỏa đến nhiều địa phương trên cả nước.

Có thể nói, việc Cuốn Truyện Bị Đốt liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực là phần thưởng tinh thần ý nghĩa dành cho Nhật Kim Anh sau quyết định trở lại sân khấu kịch sau nhiều năm vắng bóng. Nếu Huy chương Vàng là sự ghi nhận về chuyên môn, thì khán phòng kín chỗ cùng những lời mời lưu diễn chính là minh chứng cho sức sống của tác phẩm trong lòng công chúng.

Với Nhật Kim Anh, niềm hạnh phúc lớn nhất lúc này có lẽ không chỉ nằm ở những giải thưởng đã đạt được, mà còn ở việc một tác phẩm tâm huyết đang từng bước vượt ra khỏi phạm vi sân khấu quen thuộc để chạm đến trái tim nhiều khán giả hơn.