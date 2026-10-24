Nhật Kim Anh đoạt Huy chương Vàng với vai Thắm trong 'Cuốn truyện bị đốt'

Diễn viên Nhật Kim Anh nhận Huy chương vàng cá nhân tại đêm trao giải

Tại Bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra tối 23.10 ở Hà Nội, “Cuốn truyện bị đốt” được trao Huy chương Bạc vở diễn. Hai Huy chương Vàng thuộc về diễn viên – nghệ sĩ Nhật Kim Anh và NSƯT Ốc Thanh Vân; hai Huy chương Bạc được trao cho diễn viên Hoàng Khôi và Trung Anh.

Kết quả này ghi nhận nỗ lực của ê kíp trong quá trình dàn dựng, biểu diễn, đồng thời cho thấy đề tài lịch sử, cách mạng vẫn có khả năng chạm đến cảm xúc khán giả khi được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu phù hợp.

Với Nhật Kim Anh, vai Thắm đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi cô thử sức ở lĩnh vực kịch nói. Vừa là nhà đầu tư, vừa đảm nhận vai chính, nữ nghệ sĩ cho biết giải thưởng là sự động viên đối với quá trình đầu tư nghiêm túc cho tác phẩm.

3 tác phẩm đoạt Huy chương Bạc gồm: "Cuốn truyện bị đốt" (Sân khấu Kịch Hồng Vân); "Lời của tre" (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) và "Khoảng trời con gái" (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh)

"Đây là Huy chương Vàng đầu tiên của tôi ở lĩnh vực sân khấu. Tôi khá bất ngờ với kết quả này bởi tôi vốn là diễn viên tay ngang trên sân khấu. Tuy nhiên, diễn xuất đã là một phần trong con người tôi. Với sự hướng dẫn của NSND Hồng Vân, tôi đã đạt được thành quả này”, Nhật Kim Anh chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, vai Thắm mang đến cho cô nhiều cảm xúc, nhất là khi nhận được sự đồng cảm của khán giả qua từng suất diễn. Những lời động viên sau buổi diễn cũng tiếp thêm động lực để cô cùng ê kíp tiếp tục đưa tác phẩm đến với công chúng.

Vở kịch Cuốn truyện bị đốt của tác giả Tất Thọ, do NSND Hồng Vân đạo diễn, khai thác câu chuyện về những người từng đi qua chiến tranh và những tổn thương còn lại sau ngày đất nước hòa bình. Vở có sự tham gia của Nhật Kim Anh, NSƯT Ốc Thanh Vân, NS Hoàng Khôi, NS Hoàng Trung Anh...

Nữ diễn viên cho biết đây là Huy chương Vàng đầu tiên của cô ở lĩnh vực sân khấu

Nhật Kim Anh trong vai Thắm, một nữ thanh niên xung phong mắc bệnh trong những năm chiến tranh. Trong một lần làm nhiệm vụ tại kho lương thực, Thắm gặp Lâm, một phóng viên chiến trường. Cuộc gặp gỡ này mở ra một mối quan hệ để rồi sau đó cả hai thất lạc nhau suốt 25 năm.

Câu chuyện được xây dựng từ ba người bạn đại học là Lâm, Hằng và Hiệp. Lâm và Hiệp trở thành phóng viên chiến trường. Trong một lần công tác, họ đến kho lương thực nơi Thắm cùng hai nữ thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ. Từ cuộc gặp với Lâm, cuộc đời Thắm có thêm một ký ức đặc biệt giữa những năm tháng chiến tranh.

Trong "Cuốn truyện bị đốt', Nhật Kim Anh trong vai Thắm, một nữ thanh niên xung phong mắc bệnh trong những năm chiến tranh

Khi đất nước hòa bình, những con người ấy mỗi người một cuộc sống. Sau 25 năm thất lạc, họ gặp lại nhau cùng những câu chuyện chưa được giải đáp. Những tổn thương hậu chiến, lòng tham, sự phản bội và các bí mật bị che giấu trở thành những nút thắt tâm lý, tạo nên diễn biến kịch tính cho vở diễn…

Theo Nhật Kim Anh, ê kíp mong muốn vở diễn tiếp tục được công diễn để khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tiếp cận câu chuyện lịch sử qua nghệ thuật sân khấu.

Vì thế, sau các đêm diễn tại Sân khấu kịch Hồng Vân, vở diễn dự kiến được đưa đến xã Long Điền, TP.HCM vào ngày 6.11.2026 để phục vụ cán bộ và người dân địa phương. Đây là một trong những nỗ lực đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng ngoài phạm vi sân khấu tại TP.HCM.

Vở diễn dự kiến được đưa đến xã Long Điền, TP.HCM vào ngày 6.11 để phục vụ nhân dân

Nhật Kim Anh cho biết ê kíp từng cân nhắc rút ngắn thời lượng để thuận tiện cho việc lưu diễn. Tuy nhiên, sau nhiều lần trao đổi, các thành viên thống nhất giữ nguyên thời lượng và tình tiết nhằm bảo đảm nội dung, thông điệp của tác phẩm.