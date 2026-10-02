Nhật Kim Anh đã tìm thấy hạnh phúc với tình yêu thứ 3

Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh liên tục trở lại với âm nhạc bằng loạt sản phẩm như Cát bụi dần tan trôi, Ngày chờ đêm mong và Danh phận. Không chỉ phát hành ca khúc, nữ nghệ sĩ còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc khi chăm chút cả phần hình ảnh, âm thanh lẫn câu chuyện được truyền tải trong từng sản phẩm.

Dù chưa tạo được hiệu ứng tương xứng với kỳ vọng, những dự án này vẫn cho thấy âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi đời sống nghệ thuật của Nhật Kim Anh. Sau nhiều năm có những bước chuyển mạnh mẽ sang lĩnh vực diễn xuất, cô vẫn trở lại với vai trò ca sĩ, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê đã gắn bó từ những ngày đầu sự nghiệp.

Nhật Kim Anh liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc trong thời gian qua.

Thế nhưng, giữa lúc âm nhạc vẫn là một phần quan trọng trong hành trình sáng tạo, Nhật Kim Anh bất ngờ tìm lại một sân khấu khác: sân khấu kịch.

Nữ nghệ sĩ góp mặt trong vở Cuốn truyện bị đốt với vai trò vừa là nhà tài trợ vừa trực tiếp tham gia diễn xuất. Sự xuất hiện này gây chú ý bởi trong nhiều năm qua, khán giả quen thuộc với Nhật Kim Anh trên màn ảnh và sân khấu ca nhạc hơn là trong những vở diễn trực tiếp.

Nhật Kim Anh không phải cái tên xa lạ với sân khấu kịch. Trước đây, cô từng có thời gian thử sức với loại hình biểu diễn này và để lại những dấu ấn nhất định. Tuy nhiên, hành trình ấy không diễn ra liên tục khi nữ nghệ sĩ sau đó dành phần lớn thời gian cho âm nhạc, điện ảnh cũng như những hoạt động cá nhân.

Chính vì vậy, lần trở lại với Cuốn truyện bị đốt không đơn thuần là việc Nhật Kim Anh nhận thêm một vai diễn. Đây còn là dịp để cô tìm lại cảm giác đứng trước khán giả trong một không gian mà người nghệ sĩ không có cơ hội sửa sai như trên phim trường.

Nhật Kim Anh tận hưởng hạnh phúc với bộ môn kịch nói, bên cạnh tình yêu âm nhạc và điện ảnh.

Với điện ảnh, một cảnh quay có thể được thực hiện nhiều lần, được hỗ trợ bởi góc máy, âm thanh, ánh sáng và quá trình hậu kỳ. Trong khi đó, sân khấu kịch đòi hỏi diễn viên phải sống trọn với nhân vật trong từng khoảnh khắc. Mọi cảm xúc, lời thoại và phản ứng đều diễn ra trực tiếp trước mắt khán giả.

Chính sự trực diện ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng của sân khấu. Và với một nghệ sĩ đã quen thuộc với cả âm nhạc lẫn điện ảnh như Nhật Kim Anh, đây cũng là không gian để cô thử thách một khía cạnh khác trong khả năng biểu đạt.

Nếu âm nhạc cho Nhật Kim Anh cơ hội kể câu chuyện bằng giọng hát và cảm xúc, điện ảnh giúp cô hóa thân vào nhiều số phận khác nhau, thì kịch nói lại đặt cả hai yếu tố ấy vào cùng một không gian biểu diễn. Người nghệ sĩ phải sử dụng giọng nói, hình thể, ánh mắt và tâm lý để thuyết phục khán giả ngay tại thời điểm nhân vật xuất hiện.

Ba lĩnh vực tưởng chừng khác biệt vì thế lại có sự giao thoa khá rõ trong hành trình nghệ thuật của nữ nghệ sĩ.

Nhật Kim Anh là nữ ca sĩ có khả năng diễn xuất ấn tượng, đá sân điện ảnh vô cùng thành công.

Nhìn vào hành trình của Nhật Kim Anh, âm nhạc có thể xem là điểm khởi đầu, điện ảnh là nơi đưa cô đến gần hơn với công chúng đại chúng, còn sân khấu kịch giống như một mảnh ghép từng bị bỏ quên.

Sau nhiều năm, việc quay trở lại với một vở diễn trực tiếp vì thế mang màu sắc đặc biệt. Đó không chỉ là một dự án mới mà còn là sự trở về với một tình yêu nghệ thuật từng có thời gian dang dở.

Ở tuổi nghề hiện tại, Nhật Kim Anh không còn cần chứng minh rằng mình có thể hát hay diễn xuất. Điều đáng chú ý hơn nằm ở việc cô vẫn tìm kiếm những không gian mới để được sống với nghề.

Từ ca sĩ đến diễn viên điện ảnh, rồi một lần nữa đứng trên sân khấu kịch, hành trình ấy cho thấy nghệ thuật của Nhật Kim Anh không bị giới hạn trong một vai trò duy nhất. Ba lĩnh vực trở thành ba phần khác nhau trong cùng một con đường, nơi cô vừa được thể hiện bản thân, vừa tìm thấy những cảm xúc mới.

Với sân khấu kịch, Nhật Kim Anh cho thấy cô là một nghệ sĩ đa năng bên cạnh âm nhạc và điện ảnh.

Và có lẽ, sau âm nhạc và điện ảnh, sân khấu kịch đang trở thành “tình yêu thứ 3” của Nhật Kim Anh. Không ồn ào hay nhất thiết phải tạo nên một cú nổ truyền thông, sự trở lại này mang ý nghĩa gần với một cuộc hội ngộ hơn: nghệ sĩ gặp lại sân khấu, gặp lại nhân vật và quan trọng nhất là gặp lại cảm giác hạnh phúc khi được đứng dưới ánh đèn.