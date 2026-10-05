Nhật Kim Anh đã không phụ sự chờ đợi của khán giả

Mới đây, Nhật Kim Anh chính thức trở lại sân khấu kịch với vai Thắm trong Cuốn Truyện Bị Đốt. Sau hơn 10 năm tạm rời sân khấu, nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Suất diễn ngày 4/10 nhanh chóng cháy vé, trở thành tín hiệu đáng mừng cho màn tái xuất của cô.

Sau khi hoàn thành suất diễn, Nhật Kim Anh gửi lời cảm ơn đến khán giả và những người đã đồng hành cùng mình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Nhật Kim Anh vô cùng biết ơn quý báo chí đã viết về Cuốn Truyện Bị Đốt, và biết ơn tất cả quý khán giả, các fans đã đến, lắng nghe và đồng cảm cùng khóc cười với các nhân vật trong vở kịch, đặc biệt là vai Thắm”.

Nhật Kim Anh được khán giả chào đón khi trở lại sân khấu sau hơn 10 năm. Ảnh: FBNV

Cô cũng bày tỏ cảm xúc khi được trở lại với sân khấu sau một khoảng thời gian rất dài: “Hơn 10 năm trở lại sân khấu, tôi nhận ra có những vai diễn không chỉ để diễn… mà để mình được sống, được khóc và được biết ơn những thế hệ đã hy sinh cho bình yên hôm nay”.

Trong Cuốn Truyện Bị Đốt, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, một nữ thanh niên xung phong mang nhiều tổn thương sau chiến tranh. Nhân vật có chuyện tình với Lâm, một phóng viên chiến trường, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, cả hai thất lạc nhau suốt 25 năm. Vai diễn mang đến cho Nhật Kim Anh nhiều đất diễn về tâm lý và cảm xúc.

Màn trở lại sân khấu càng có ý nghĩa khi năm 2026 cũng là thời điểm Nhật Kim Anh liên tục tái xuất ở nhiều lĩnh vực. Trước đó, cô gây chú ý khi phát hành MV Danh Phận, kết hợp cùng Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, kém cô 14 tuổi. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ nghệ sĩ với âm nhạc sau thời gian dành nhiều tâm sức cho gia đình và công việc kinh doanh.

Nhật Kim Anh trở lại điện ảnh 2026 với Mẹ Mìn.

Không dừng lại ở đó, Nhật Kim Anh còn chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Mẹ Mìn, dự kiến khởi chiếu ngày 23/10/2026. Đây là dự án điện ảnh được kỳ vọng đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình diễn xuất của cô.

Ở Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh tiếp tục thử sức với màu sắc khác biệt so với những hình tượng quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim thuộc thể loại bí ẩn, hồi hộp, tâm lý, xoay quanh một nhân vật bí ẩn có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực, nhưng mỗi điều ước đều đi kèm một điều kiện và cái giá phải trả. Phim có sự tham gia của Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa cùng Nhật Kim Anh.

Đáng chú ý, Mẹ Mìn cũng đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của Nhật Kim Anh sau hơn 3 năm kể từ Vong Nhi (2023). Sau một thời gian tập trung cho gia đình, kinh doanh và phim truyền hình, nữ diễn viên trở lại điện ảnh bằng một dự án mang màu sắc tâm lý, huyền bí và giật gân, cho thấy cô vẫn muốn làm mới hình ảnh thay vì chỉ gắn với những vai diễn bi kịch quen thuộc.

Nhật Kim Anh dành thời gian bên gia đình. Ảnh: FBNV

Trước đó, Nhật Kim Anh từng để lại dấu ấn mạnh mẽ với nhiều vai diễn trên màn ảnh rộng và truyền hình. Trong đó, Tiếng Sét Trong Mưa là cột mốc đặc biệt khi cô đảm nhận Thị Bình, nhân vật trải qua nhiều biến cố từ tuổi trẻ đến trung niên. Vai diễn đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện sự thay đổi về tâm lý, ngoại hình, dáng đi, cách nói chuyện qua từng giai đoạn cuộc đời và trở thành một trong những vai diễn được nhắc đến nhiều nhất trong sự nghiệp của cô.

Sau thành công của Thị Bình, Nhật Kim Anh tiếp tục gây chú ý với Lưới Trời trong vai Út Hạnh. Nhân vật này cũng có số phận nhiều truân chuyên, nhưng được xây dựng với những nét riêng, giúp nữ diễn viên tiếp tục phát huy thế mạnh ở dạng vai giàu nội tâm. Bên cạnh truyền hình, cô còn góp mặt trong các dự án điện ảnh như Long Thành Cầm Giả Ca, Cô Thắm Về Làng, Vong Nhi và nay là Mẹ Mìn.

Nhìn lại hành trình diễn xuất, Nhật Kim Anh không chỉ được nhớ đến bởi những nhân vật chịu nhiều đau khổ mà còn bởi khả năng hóa thân vào các thân phận có hoàn cảnh và màu sắc khác nhau. Từ Thị Bình, Út Hạnh đến Thắm của Cuốn Truyện Bị Đốt và nhân vật được giữ kín trong Mẹ Mìn, mỗi lần trở lại, nữ nghệ sĩ lại đứng trước một thử thách mới. Đây cũng là lý do màn tái xuất của Nhật Kim Anh trong năm 2026 nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Nhật Kim Anh ra MV mới cùng mỹ nam kém 14 tuổi. Ảnh: FBNV

Có thể nói, 2026 là một năm đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Nhật Kim Anh. Từ âm nhạc, sân khấu đến điện ảnh, nữ nghệ sĩ lần lượt trở lại với những dự án có màu sắc khác nhau. Sau nhiều năm khiến khán giả chờ đợi, cô dường như đang từng bước đáp lại tình cảm ấy bằng những màn xuất hiện chỉn chu và nhiều cảm xúc.

Với riêng Cuốn Truyện Bị Đốt, điều đáng quý nhất có lẽ không nằm ở một suất diễn cháy vé, mà ở khoảnh khắc Nhật Kim Anh một lần nữa được đứng dưới ánh đèn sân khấu và trực tiếp nhận lấy tình cảm từ khán giả. Hơn 10 năm chờ đợi cuối cùng cũng có một cái kết đẹp. Nhật Kim Anh đã trở lại, và cô đã không phụ sự chờ đợi ấy.