Nhật Kim Anh đã đúng khi tạm chia tay để được hạnh phúc

Nhật Kim Anh từng được khán giả biết đến không chỉ với vai trò diễn viên mà còn là một ca sĩ sở hữu những ca khúc được yêu thích. Tuy nhiên, ở tuổi 41, khi âm nhạc không còn là lĩnh vực được cô tập trung như trước, nữ nghệ sĩ lại đón nhận tin vui từ sân khấu kịch. Huy chương Vàng cho vai diễn Thắm trong Cuốn Truyện Bị Đốt là minh chứng cho thấy việc thử sức ở một con đường mới có thể mang đến những thành quả xứng đáng.

Nhật Kim Anh được vinh danh khi lấn sân sang sân khấu kịch.

Mới đây, vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt mà Nhật Kim Anh tham gia diễn xuất đã đạt thành tích nổi bật tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Tác phẩm được trao hai Huy chương Bạc vở diễn, hai Huy chương Vàng cá nhân và hai Huy chương Bạc cá nhân. Trong đó, Nhật Kim Anh giành Huy chương Vàng nhờ màn hóa thân thành nhân vật Thắm.

Ở tuổi 41, phần thưởng này không chỉ mang đến niềm vui cho nữ diễn viên mà còn đánh dấu một bước tiến đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Bởi sau nhiều năm gắn bó với màn ảnh và âm nhạc, cô tiếp tục tìm kiếm cơ hội để làm mới bản thân, thay vì chỉ dựa vào những lĩnh vực vốn đã tạo dựng tên tuổi.

Việc tạm gác âm nhạc để dành sự tập trung cho những trải nghiệm nghệ thuật khác dường như đang mang đến cho Nhật Kim Anh một hướng đi đầy triển vọng. Mỗi loại hình biểu diễn đều có những đòi hỏi riêng. Nếu ca hát cần khả năng truyền tải cảm xúc qua giọng hát, sân khấu kịch lại đòi hỏi nghệ sĩ phải làm chủ lời thoại, biểu cảm, tâm lý nhân vật và sự tương tác trực tiếp với khán giả. Thành công với vai Thắm cho thấy Nhật Kim Anh đang từng bước chinh phục những thử thách mới.

Nhật Kim Anh là nữ ca sĩ có sự nghiệp diễn xuất vô cùng ấn tượng.

Chia sẻ về thành tích vừa đạt được, nữ diễn viên bày tỏ: "Giải thưởng là niềm vinh dự, nhưng tình yêu thương của khán giả mới là món quà vô giá, tiếp thêm ngọn lửa để Kim Anh tiếp tục sống trọn với nghề".

Nhật Kim Anh cũng gửi lời tri ân đến NSND Hồng Vân cùng ê-kíp đã tạo điều kiện để cô được hóa thân vào nhân vật và thể hiện bản thân trên sân khấu. Với cô, thành quả của Cuốn Truyện Bị Đốt không chỉ là sự ghi nhận dành cho một cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của tập thể nghệ sĩ đã cùng nhau tạo nên tác phẩm.

Thực tế, Nhật Kim Anh đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ, diễn viên và doanh nhân. Dù mỗi giai đoạn có những ưu tiên khác nhau, cô vẫn duy trì sự hiện diện trước công chúng. Tuy nhiên, việc không đặt âm nhạc ở vị trí trung tâm như trước không đồng nghĩa với việc nữ nghệ sĩ đánh mất sức hút. Ngược lại, sân khấu kịch đang mở ra cơ hội để cô khám phá những khả năng chưa được khai thác hết.

Bên cạnh sự nghiệp, Nhật Kim Anh còn dành nhiều sự quan tâm cho gia đình và vai trò làm mẹ. Việc cân bằng giữa công việc, cuộc sống riêng và những kế hoạch nghệ thuật đòi hỏi cô phải có những lựa chọn phù hợp với từng thời điểm. Bởi vậy, tìm thấy niềm vui trong một lĩnh vực mới cũng có thể xem là cách nữ nghệ sĩ làm mới hành trình của chính mình.

Điều đáng chú ý là thành công của Nhật Kim Anh không đến từ việc chạy theo những gì đã quen thuộc, mà từ nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn. Một Huy chương Vàng chưa thể đại diện cho toàn bộ chặng đường phía trước, nhưng là sự khích lệ đáng kể để cô tiếp tục theo đuổi sân khấu kịch.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh có thể chưa trở lại với âm nhạc theo cách khán giả từng mong đợi, nhưng cô đang tìm thấy niềm hạnh phúc trong một không gian nghệ thuật khác. Và nếu lựa chọn tạm gác ca hát giúp nữ nghệ sĩ có thêm cơ hội sống trọn với đam mê diễn xuất, thành quả từ Cuốn Truyện Bị Đốt chính là lời hồi đáp tích cực. Đôi khi, tạm rời xa một con đường không phải để từ bỏ, mà để tìm thấy một phiên bản khác của chính mình.