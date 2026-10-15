Nhật Kim Anh đã đúng khi quyết định quay lại

Nhật Kim Anh là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt Nam. Cô từng hoạt động âm nhạc trước khi tạo dựng dấu ấn trên màn ảnh. Trong lĩnh vực ca hát, nữ nghệ sĩ được khán giả biết đến qua những ca khúc như Lâu đài cát và Mưa đã tạnh. Ở lĩnh vực diễn xuất, cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Gieo gió, Giọt lệ bên sông và Lưới trời. Đặc biệt, vai Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa giúp Nhật Kim Anh nhận được nhiều sự quan tâm nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc. Trước đó, vai Cầm trong phim điện ảnh Long thành cầm giả ca cũng mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ nhất năm 2010.

Bên cạnh ca hát và diễn xuất trên màn ảnh, Nhật Kim Anh từng thử sức với sân khấu kịch. Năm 2020, cô tham gia vở Ban Mai về đâu?, đảm nhận vai Ban Mai, một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, tìm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho cha nhưng không may bị lừa vào nhà chứa. Sau trải nghiệm này, nữ nghệ sĩ không hoạt động thường xuyên ở lĩnh vực kịch nói mà tập trung cho gia đình, kinh doanh và những dự án nghệ thuật khác.

Nhật Kim Anh là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt Nam.

Sau nhiều năm vắng bóng, Nhật Kim Anh gây chú ý khi trở lại sân khấu với vở Cuốn truyện bị đốt do NSND Hồng Vân dàn dựng. Trong tác phẩm, cô vào vai Thắm, một nữ thanh niên xung phong từng tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn. Nhân vật mang những tổn thương, mất mát từ chiến tranh và phải đối diện với những hệ lụy kéo dài trong cuộc sống thời bình. Đây là dạng vai đòi hỏi người diễn viên thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự hồn nhiên, vui tươi đến những khoảnh khắc đau đớn, nghẹn ngào. Để chuẩn bị cho lần trở lại này, Nhật Kim Anh dành gần hai tháng tập luyện cùng ê-kíp.

Sự đón nhận của khán giả trong những suất diễn đầu tiên là tín hiệu tích cực đối với nữ nghệ sĩ. Vở Cuốn truyện bị đốt ghi nhận tình trạng hết vé, cho thấy sức hút của tác phẩm và sự quan tâm dành cho dàn diễn viên. Với Nhật Kim Anh, việc đứng trên sân khấu sau nhiều năm không chỉ là dịp gặp lại khán giả trong một hình thức biểu diễn khác mà còn là cơ hội chứng minh khả năng hóa thân vào nhân vật trong không gian diễn xuất trực tiếp.

Bên cạnh phản ứng của khán giả, vai diễn Thắm còn nhận được những lời khen từ các nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, MC Quyền Linh nhận xét Nhật Kim Anh thể hiện nhân vật bằng lối diễn xuất chân phương, mộc mạc, mang nét đặc trưng của người phụ nữ Nam Bộ. Anh viết: "Nhật Kim Anh trong vai Thắm thực sự khiến khán giả yêu thương và thán phục bởi lối diễn xuất chân phương, mộc mạc, đậm chất cô gái Nam Bộ. Khi thì hồn nhiên, hài hước, duyên dáng khiến cả khán phòng bật cười; khi lại yếu đuối, nghẹn ngào, lấy đi nước mắt người xem".

Nhật Kim Anh gây chú ý khi trở lại sân khấu với vở Cuốn truyện bị đốt.

Trong khi đó, ca sĩ Quang Lê cũng bày tỏ sự yêu thích dành cho màn trình diễn của Nhật Kim Anh. Trên trang cá nhân, anh viết: "Quang Lê mê Nhật Kim Anh từ khi xem bộ phim truyền hình Tiếng sét trong mưa, với chuyện tình của cậu Ba và Thị Bình. Đây là lần đầu tiên được xem Nhật Kim Anh diễn trực tiếp trên sân khấu kịch. Phải nói là quá đã! Khóc có, cười có, những đoạn tâm lý căng thẳng cũng có đủ, quá xuất sắc luôn!".

Những lời nhận xét trên cho thấy Nhật Kim Anh đã tạo được thiện cảm nhờ cách thể hiện nhân vật gần gũi và khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các sắc thái cảm xúc. Trở lại sân khấu sau nhiều năm vắng bóng, nữ diễn viên đã phát huy tốt kinh nghiệm diễn xuất, đồng thời thích nghi với hình thức biểu diễn trực tiếp, nơi mỗi lời thoại, biểu cảm và nhịp diễn đều cần được kiểm soát để truyền tải trọn vẹn tâm lý nhân vật.

Nhìn vào sự đón nhận của khán giả cùng những lời khen từ đồng nghiệp, quyết định trở lại sân khấu của Nhật Kim Anh cho thấy đây là lựa chọn đúng đắn. Sau nhiều năm không hoạt động thường xuyên ở lĩnh vực kịch nói, cô vẫn tạo được thiện cảm với vai Thắm, một nhân vật có chiều sâu tâm lý và đòi hỏi khả năng thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc. Những phản hồi tích cực từ Cuốn truyện bị đốt cho thấy Nhật Kim Anh vẫn có thể chinh phục khán giả bằng diễn xuất trực tiếp, bên cạnh những vai diễn đã ghi dấu ấn trên màn ảnh. Đây là động lực để nữ nghệ sĩ tiếp tục khám phá khả năng của bản thân và cân nhắc những cơ hội gắn bó lâu dài hơn với sân khấu kịch.