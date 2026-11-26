Tối 25/11, Nhật Kim Anh xuất hiện tại buổi công chiếu phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ ở TP.HCM. Sự kiện đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau ba năm vắng bóng.

Đáng chú ý, niềm vui của Nhật Kim Anh đến sau khi bộ phim liên tiếp hai lần thay đổi lịch phát hành. Từ dự kiến khởi chiếu ngày 23/10, tác phẩm được dời sang 27/11, trước khi tiếp tục ấn định lịch mới vào ngày 2/12/2026.

Nhật Kim Anh đón tin vui khi Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ chính thức tổ chức buổi công chiếu sau hai lần thay đổi lịch phát hành. Ảnh: FBNV.

Sau nhiều lần khiến khán giả chờ đợi, Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ đã tổ chức buổi công chiếu với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy và Khương Lê. Sự kiện phần nào khép lại chuỗi ngày lỡ hẹn, đồng thời mở ra cơ hội để tác phẩm tiếp cận khán giả trước khi chính thức ra rạp.

Với Nhật Kim Anh, đây là tin vui mang ý nghĩa đặc biệt. Sau Vong Nhi năm 2023, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Dù từng nhận được những lời mời đóng phim, Nhật Kim Anh vẫn chờ đợi một kịch bản thực sự phù hợp để trở lại với điện ảnh.

Nữ diễn viên từng thừa nhận khoảng thời gian xa phim trường khiến bản thân lo lắng khả năng diễn xuất bị mai một. Bởi vậy, quyết định nhận lời tham gia Mẹ Mìn không đơn thuần là một lần tái xuất mà còn đánh dấu hành trình tìm lại cảm xúc làm nghề của Nhật Kim Anh.

Sau ba năm vắng bóng điện ảnh, Nhật Kim Anh tìm lại cảm xúc làm nghề với một nhân vật có số phận nhiều bi kịch. Ảnh: FBNV.

Trong tác phẩm do Jack Carry On đạo diễn, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Hạnh, người mẹ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đầy tổn thương. Nhân vật phải đối diện với những giằng xé giữa tình yêu dành cho con và sự cam chịu trước hoàn cảnh, từ đó bị cuốn vào chuỗi bi kịch gia đình.

Khác với hình tượng quen thuộc trước đây, Nhật Kim Anh chấp nhận xuất hiện với tạo hình khắc khổ, không ngại làm xấu bản thân để thể hiện chân thực số phận nhân vật. Những phân cảnh tâm lý nặng nề cũng đặt ra thử thách đáng kể đối với nữ diễn viên.

Đặc biệt, Nhật Kim Anh từng tiết lộ có một cảnh quay khiến cô phải khóc liên tục đến mức cạn kiệt cảm xúc. Đạo diễn sau đó quyết định chuyển phân cảnh sang ngày khác để nữ diễn viên có thể lấy lại trạng thái tâm lý cần thiết.

Nhật Kim Anh không ngại làm xấu bản thân, chấp nhận thử thách với những phân cảnh tâm lý nặng nề để khắc họa chân thực nhân vật. Ảnh: FBNV.

Sự đầu tư này cho thấy Nhật Kim Anh vẫn giữ sự nghiêm túc với diễn xuất dù không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh rộng. Với cô, vai Hạnh còn mang đến sự đồng cảm bởi những cảm xúc rất gần gũi của một người mẹ luôn yêu thương và muốn bảo vệ con.

Trong phim, Nhật Kim Anh đóng cùng Khương Lê, người đảm nhận vai Hiếu, con trai của Hạnh. Những tổn thương từ tuổi thơ cùng áp lực nợ nần đẩy Hiếu đến bước đường cùng, khiến anh tìm đến thực thể bí ẩn Mẹ Mìn do Minh Hằng thể hiện để cầu xin một cơ hội đổi đời.

Từ câu chuyện gia đình nhiều biến cố, bộ phim mở rộng sang thế giới kỳ ảo, nơi những điều ước có thể trở thành hiện thực nhưng luôn đi kèm cái giá đắt đỏ. Sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị và tâm lý được kỳ vọng tạo thêm đất diễn cho Nhật Kim Anh sau thời gian dài vắng bóng.

Nhật Kim Anh từng được giới chuyên môn và khán giả công nhận thực lực qua những vai diễn có số phận nhiều thăng trầm. Ảnh: FBNV.

Trước màn tái xuất này, Nhật Kim Anh từng khẳng định năng lực qua nhiều tác phẩm đáng nhớ. Vai Cầm trong Long Thành Cầm Giả Ca giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2010.

Đến năm 2019, Nhật Kim Anh tiếp tục tạo tiếng vang với vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa. Diễn xuất giàu cảm xúc cùng khả năng khắc họa những bi kịch của nhân vật giúp cô trở thành một trong những gương mặt được yêu thích trên sóng truyền hình.

Dù có sự nghiệp đáng chú ý, hành trình điện ảnh của Nhật Kim Anh vẫn không thiếu những khoảng lặng. Hai lần thay đổi lịch chiếu của Mẹ Mìn càng khiến màn trở lại sau ba năm của nữ diễn viên trở nên nhiều thử thách. Tuy nhiên, mới đây việc bộ phim chính thức tổ chức công chiếu và xác nhận lịch khởi chiếu đã mang đến một tín hiệu tích cực.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh tìm lại niềm hạnh phúc khi được tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất sau nhiều năm chờ đợi. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 41, hạnh phúc của Nhật Kim Anh có lẽ không nằm ở việc tiếp tục chinh phục danh xưng hay giải thưởng, mà là được trở lại với đam mê diễn xuất sau nhiều năm chờ đợi.