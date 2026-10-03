Nhật Kim Anh công khai về hạnh phúc ở tuổi 41

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh chia sẻ thông tin về hai suất diễn của Cuốn Truyện Bị Đốt, đánh dấu màn trở lại sân khấu kịch của nữ diễn viên sau thời gian tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Cô cho biết vở diễn sẽ phục vụ khán giả vào tối 4/10 và 10/10, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Cụ thể, Nhật Kim Anh viết: "Cả nhà đã sẵn sàng cho vở diễn Cuốn Truyện Bị Đốt tối mai 4/10 và 10/10 chưa ạ! Nhật Kim Anh vô cùng hạnh phúc khi vé đã sắp hết rồi ạ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ ạ!".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả thể hiện sự yêu thích dành cho màn trở lại của nữ diễn viên. Những phản hồi tích cực cũng cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với hoạt động nghệ thuật mới của Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh hoạt động nghệ thuật sôi nổi sau thời gian tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình.

Cuốn Truyện Bị Đốt do Tất Thọ viết, NSND Hồng Vân dàn dựng, lấy cảm hứng từ tác phẩm Người hùng không cầm súng của Nguyễn Tất Thọ. Vở diễn xoay quanh Vũ Lâm, một giám đốc nhà xuất bản quyết định đốt bản thảo ghi lại những hồi ức về quãng thời gian chiến đấu ở Trường Sơn. Từ hành động này, những ký ức và câu chuyện của các nhân vật trong quá khứ dần được hé lộ.

Trong câu chuyện, Hằng từng yêu người lính tên Hiệp nhưng tin rằng anh đã hy sinh nên kết hôn với Vũ Lâm. Thực tế, Hiệp vẫn còn sống sau khi bị thương nặng và trôi dạt đến vùng biển Phước Hải. Tại đây, anh gặp Thắm, một nữ chiến sĩ từng có thời gian đồng hành với anh trên đường Trường Sơn.

Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, nữ chiến sĩ có mối liên hệ với Hiệp và Vũ Lâm. Nhân vật này góp phần kết nối những câu chuyện trong quá khứ với hiện tại, qua đó mở ra những tình cảm và biến cố của các nhân vật trong những năm tháng chiến tranh.

Bên cạnh Nhật Kim Anh, Cuốn Truyện Bị Đốt còn có sự tham gia của Ốc Thanh Vân trong vai Thu Hà, Hoàng Khôi vai Vũ Lâm, Hoàng Trung Anh vai Hiệp cùng Yến Phi, Hana Bảo Hân, Trung Thực, Sỹ Lâm, Quỳnh Anh và Phi Vũ.

Nhật Kim Anh hạnh phúc khi Cuốn Truyện Bị Đốt được khán giả ủng hộ.

Không dừng lại ở sân khấu kịch, Nhật Kim Anh cũng chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng sau khoảng 3 năm vắng bóng. Cô góp mặt trong Mẹ Mìn, phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý, giật gân và kỳ ảo. Tác phẩm xoay quanh một người phụ nữ bí ẩn có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực, nhưng mỗi điều ước đều đi kèm một cái giá.

Trong Mẹ Mìn, Minh Hằng đảm nhận nhân vật trung tâm, trong khi Nhật Kim Anh góp mặt trong dàn diễn viên nhưng vai diễn cụ thể chưa được công bố. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 23/10/2026.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh đang trở lại với nhiều hoạt động nghệ thuật sau thời gian dành sự ưu tiên cho những công việc riêng. Từ âm nhạc, sân khấu đến điện ảnh, nữ diễn viên lần lượt xuất hiện trong các dự án mới, trong đó sự đón nhận dành cho Cuốn Truyện Bị Đốt là một tín hiệu đáng mừng cho hành trình tái xuất của cô.