Nhật Kim Anh chúc mừng Đại Nghĩa sau tin vui mới

Mới đây, Đại Nghĩa chia sẻ những hình ảnh trong lễ khởi công dự án sân khấu lịch sử mới của Nhà hát kịch Idecaf. Nam nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào khi cùng các đồng nghiệp bước vào một hành trình nghệ thuật mới, đồng thời giới thiệu tác phẩm Hùng khí triều Trần - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Sinh vi tướng - Tử vi thần) với quy mô lên đến khoảng 70 diễn viên tham gia.

Trong bài đăng, Đại Nghĩa viết: “Cùng tất cả các anh em bước vào một hành trình mới đầy vinh dự nhưng cũng đầy thử thách. Tái hiện lại những trang sử hào hùng của dân tộc, của những con người mà anh linh khí tiết đã trở thành hồn thiêng sông núi”.

Nhật Kim Anh gửi lời chúc mừng Đại Nghĩa.

Dự án do Quang Thảo đảm nhận vai trò tác giả và đạo diễn, lấy cảm hứng từ hình tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Theo chia sẻ từ Đại Nghĩa, đây là một trong những tác phẩm có quy mô lớn của Nhà hát kịch Idecaf trong thời gian tới.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng của Đại Nghĩa, Nhật Kim Anh đã để lại lời chúc: “Tuyệt vời quá anh, em chúc dự án của các anh thành công tỏa sáng”. Lời nhắn ngắn gọn nhưng thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của Nhật Kim Anh dành cho đồng nghiệp.

Mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và Đại Nghĩa vốn được xây dựng từ nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dự án, cả hai vẫn giữ sự kết nối và dành cho nhau những lời động viên khi có dịp. Đặc biệt trong năm 2026, Nhật Kim Anh và Đại Nghĩa còn cùng góp mặt trong dự án điện ảnh Mẹ Mìn, giúp khán giả có thêm cơ hội theo dõi màn kết hợp của hai nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.

Nhật Kim Anh và Đại Nghĩa cùng góp mặt trong dự án điện ảnh Mẹ Mìn.

Ở thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh cũng đang nhận được sự quan tâm từ công chúng khi liên tục xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật mới.

Về sự nghiệp diễn xuất, Nhật Kim Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim như Tiếng Sét Trong Mưa, Vua Bánh Mì, Lưới Trời hay Long Thành Cầm Giả Ca. Trong khi đó, Đại Nghĩa ghi dấu ấn ở cả sân khấu, điện ảnh và truyền hình với các tác phẩm như Cô Dâu Đại Chiến, 798Mười, Pháp Sư Mù hay Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy.

Riêng ở lĩnh vực điện ảnh, Đại Nghĩa từng tham gia Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy với doanh thu khoảng 121,6 tỷ đồng, trong khi Nhật Kim Anh được biết đến qua các dự án điện ảnh như Long Ruồi và gần đây là Mẹ Mìn. Việc cả Nhật Kim Anh lẫn Đại Nghĩa tiếp tục xuất hiện trong các dự án mới cho thấy sự bền bỉ của hai nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Với Đại Nghĩa, dự án Hùng khí triều Trần - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Sinh vi tướng - Tử vi thần) đánh dấu một hành trình mới trên sân khấu. Trong khi đó, lời chúc từ Nhật Kim Anh phần nào cho thấy sự ủng hộ của đồng nghiệp dành cho nam nghệ sĩ trước một dự án được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả trong thời gian tới.