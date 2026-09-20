Nhặt được ví có gần 8 triệu đồng, người dân giao nộp cho công an tìm chủ nhân

Chiều 20-9, Công an phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã làm thủ tục xác minh và trao trả chiếc ví cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ cho ông Nguyễn Việt Toàn (sinh năm 1984, trú phường Phan Rang) - người đánh rơi trước đó.

Tại Công an phường Đông Hải, ông Nguyễn Văn Thành (thứ 2 từ phải qua) đã trao trả toàn bộ tài sản cho ông Nguyễn Việt Toàn.

Trước đó, chiều 19-9, trong lúc di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đông Hải), ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1995, trú tại địa phương) nhặt được một chiếc ví. Kiểm tra bên trong có 7,8 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, ông Thành đã chủ động đến trụ sở Công an phường Đông Hải giao nộp, nhờ công an hỗ trợ tìm và trả lại cho người đánh rơi. Tiếp nhận tài sản, Công an phường Đông Hải nhanh chóng tiến hành xác minh và liên hệ được với chủ nhân chiếc ví là ông Nguyễn Việt Toàn để hoàn trả đầy đủ, nguyên vẹn.

Thượng tá Trần Quốc Chinh - Trưởng Công an phường Đông Hải cho biết, thời gian qua, trên địa bàn ghi nhận nhiều trường hợp người dân nhặt được tài sản có giá trị đã chủ động nhờ lực lượng Công an phường hỗ trợ trao trả lại cho người đánh rơi. Việc làm của ông Nguyễn Văn Thành cùng nhiều người dân địa phương đã góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”. Công an phường đang đề xuất Chủ tịch UBND phường khen thưởng, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” đối với ông Nguyễn Văn Thành.