Nhặt được túi trang sức nghi là vàng, người đàn ông mang đến công an

Anh Dũng mang túi chứa các trang sức giống vàng đến giao nộp.

Chiều 21/10, thông tin từ Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh), đơn vị đang phát thông báo tìm kiếm chủ nhân của chiếc túi chứa nhiều trang sức nghi vàng do người dân nhặt được trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 20/10, tại khu vực chợ Bình Hương, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, anh Hoàng Xuân Dũng (SN 1974, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nhặt được một túi đeo màu đen, bên trong có nhiều đồ trang sức dạng nhẫn và dây chuyền, nghi được làm bằng vàng.

Sau khi nhặt được tài sản, anh Dũng đã chủ động đến Công an phường Trần Phú trình báo sự việc, với mong muốn tìm được chủ nhân để trao trả lại tài sản bị đánh rơi.

Túi trang sức do anh Dũng nhặt được.

Để sớm tìm được người đánh rơi, Công an phường Trần Phú thông báo, ai là chủ nhân của túi đeo cùng số trang sức nói trên đề nghị liên hệ đơn vị để được hướng dẫn nhận lại tài sản.

Địa chỉ liên hệ: Công an phường Trần Phú, số 26A, ngõ 627, đường Mai Thúc Loan, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 069.293.8228.