Nhặt được túi tiền 3,3 tỷ đồng trên nóc máy ATM, thợ cắt tóc tìm cách trả lại

Sự việc xảy ra tại một máy ATM của Bank of America ở thành phố Lewisville, bang Texas. Người phát hiện số tiền là một thợ cắt tóc 37 tuổi.

Khi đang sử dụng máy ATM cùng một phụ nữ 42 tuổi, anh nhìn thấy hai chiếc túi đặt trên nóc máy. Một túi chứa tiền mặt, túi còn lại có 19 tấm séc.

Ảnh minh họa: USAtoday

Thông tin trên túi cho thấy số tiền có thể liên quan đến một nhà hàng Chick-fil-A gần đó. Người đàn ông lái xe đến nhà hàng để hỏi, nhưng quản lý xác nhận số tiền không thuộc về họ.

Sau đó, anh gọi 911 báo cảnh sát. Cảnh sát Lewisville nhanh chóng có mặt, thu giữ hai chiếc túi và bắt đầu xác minh nguồn gốc số tiền, USA Today đăng tin ngày 2/10.

Bên trong một túi có biên lai ngân hàng. Cảnh sát đếm tiền hai lần và dùng máy đếm tiền để kiểm tra. Kết quả, tổng số tiền là 128.514 USD (hơn 3,3 tỷ đồng), trùng khớp với số tiền ghi trên biên lai.

Điều tra xác định số tiền thuộc về Bank of America. Cảnh sát nghi ngờ một kỹ thuật viên bảo dưỡng máy ATM vô tình để quên túi tiền trên nóc máy.

Các nhà điều tra không tìm thấy dấu hiệu cho thấy số tiền liên quan đến hoạt động phạm pháp. Bank of America sau đó nhận lại toàn bộ số tiền.

Đáng chú ý, người đàn ông không yêu cầu tiền thưởng và cũng không tìm cách thu hút sự chú ý sau khi giao nộp số tiền.

Gina Miller, thuộc Sở Cảnh sát Lewisville, cho biết bà từng chứng kiến nhiều trường hợp người dân trả lại ví, giấy tờ tùy thân hoặc tài sản thất lạc. Tuy nhiên, đây là lần đầu bà chứng kiến một người giao nộp số tiền mặt lớn như vậy.

Cảnh sát trưởng Brook Rollins cho biết người đàn ông chỉ đơn giản nghĩ số tiền thuộc về người khác và muốn đưa nó trở lại đúng nơi.

Nếu giữ số tiền, người đàn ông có thể phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp ở mức trọng tội.

Chính quyền Lewisville muốn tổ chức một buổi lễ riêng để ghi nhận hành động của anh. Dù không muốn xuất hiện trước công chúng, người đàn ông cho biết sẵn sàng tham dự nếu được cảnh sát vinh danh.