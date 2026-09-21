Nhặt được ma túy, giấu vào ô tô để 'né' Công an

Ngày 21/9, TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử trực tuyến, kết nối với các điểm cầu thành phận Trại giam Bắc Ninh, trại giam Công an tỉnh Hà Tỉnh xét xử bị cáo Văn Chí Thành, Trần Hùng Ngọc, Hồ Đình Chiến về tội “Gây rối trật tự công cộng” và Tạ Hồng Hưng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 18/12/2025, Nguyễn Phi Bảo (SN 2004, trú phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đến phòng trọ của Tạ Hồng Hưng trên đường Trần Phú, phường Kon Tum.

Tại đây, Văn Chí Thành (SN 1985), Trần Hùng Ngọc (SN 1998) và Hồ Đình Chiến (SN 2000) tìm đến yêu cầu Bảo trả nợ. Giữa Bảo và Ngọc xảy ra cự cãi, xô xát. Sau đó, Thành, Ngọc và Chiến đuổi theo, đánh và chửi bới Bảo.

Các bị cáo tại điểm cầu trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tỉnh.

Bảo chạy vào một quán nhậu trên đường Trần Phú để lẩn trốn. Nhóm của Thành tiếp tục truy đuổi, la hét, khiến nhiều người dân và khách đang ăn uống hoảng sợ, gây mất an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, trong lúc xảy ra vụ việc, Thành nhiều lần lớn tiếng nói Bảo có ma túy và yêu cầu gọi Công an đến bắt.

Lo sợ lực lượng Công an kiểm tra sẽ phát hiện gói ma túy mình đang cất giữ, Hưng đã lấy một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng từ túi áo khoác, giấu vào hộc đựng tài liệu phía trước ghế phụ của ô tô biển số 82A-120.96 của Bảo.

TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử trực tuyến, kết nối với các điểm cầu thành phận Trại giam Bắc Ninh, trại giam Công an tỉnh Hà Tỉnh.

Khoảng 16h cùng ngày, Công an phường Kon Tum kiểm tra chiếc ô tô và phát hiện túi ni lông chứa 0,53g Methamphetamine.

Kết quả giám định sinh học xác định trên túi ni lông có DNA của Hưng, không có DNA của Bảo và những người liên quan khác. Hưng khai gói ma túy do mình nhặt được khi đi tập thể dục trên đường Trần Phú vào sáng cùng ngày.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Văn Chí Thành 7 tháng tù, Trần Hùng Ngọc 7 tháng tù và Hồ Đình Chiến 4 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với Tạ Hồng Hưng, HĐXX tuyên phạt 3 năm 5 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.