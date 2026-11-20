Chiều nay 20/11/2026, Thượng tá Nguyễn Ngọc Văn, Trưởng Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin một công dân ở địa phương này đã trình báo và chuyển giao khẩu súng quân dụng sau khi nhặt được.

Trước đó vào ngày 19/11/2026, trong lúc đang thu dọn vệ sinh khu vườn của gia đình, ông Bùi Văn Phúc (trú tại khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp) tình cờ phát hiện 1 khẩu súng trường loại AR15 do Mỹ sản xuất trong chiến tranh. Do thời gian dài vùi lấp dưới đất nên hiện trạng khẩu súng này đã rỉ sét, hoen ố một số bộ phận và không có hộp tiếp đạn.

Sau khi nhặt được vũ khí quân dụng, ông Bùi Văn Phúc chủ động trình báo, chuyển giao cho Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Với nhận thức pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã được Công an phường Hòa Hiệp tuyên truyền sâu rộng đến các khu dân cư và thông qua trang Facebook của đơn vị, ông Bùi Văn Phúc đã chủ động trình báo và chuyển giao khẩu súng trường AR15 nêu trên cho Công an phường Hòa Hiệp.

Khẩu súng trường AR15 đã được Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận.

Công an phường Hòa Hiệp đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của ông Bùi Văn Phúc; đồng thời khuyến cáo người dân khi nhặt được vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bỏ rơi, hoặc phát hiện người khác mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép cần phải báo cáo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự và cuộc sống bình yên từ cơ sở.