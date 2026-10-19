Nhặt được gần 40 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, cán bộ Biên phòng trả lại người đánh rơi

Chị Trương Thị Bích Thùy xúc động cảm ơn và nhận lại tài sản đánh rơi từ Thiếu tá Hồ Minh Mẫn. Ảnh: Sa Rây

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 18/10, trên đường thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, Thiếu tá Hồ Minh Mẫn, nhân viên quân y, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa nhặt được một chiếc ví, bên trong có 37 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân mang tên Trương Thị Bích Thùy, cư trú tại phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Ngay sau đó, Thiếu tá Hồ Minh Mẫn báo cáo sự việc với Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn xác minh thông tin, tìm cách liên hệ với người đánh rơi.

Qua đối chiếu giấy tờ tùy thân và xác minh thông tin liên quan, lực lượng chức năng xác định chị Trương Thị Bích Thùy là chủ nhân chiếc ví.

Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, ngay trong ngày, chị Trương Thị Bích Thùy đã nhận lại đầy đủ số tiền cùng các giấy tờ tùy thân. Xúc động khi nhận lại tài sản, chị Thùy gửi lời cảm ơn Thiếu tá Hồ Minh Mẫn và tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa.