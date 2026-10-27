Nhặt được gần 24 triệu đồng, 2 nam sinh trả lại cho người đánh rơi

Theo đó, ngày 24-10, trên đường đi học về, 2 em Võ Đình Huy và Phạm Trung Hiếu (cùng là học sinh lớp 12 của Trường THPT Trần Phú) đã nhặt được 1 cục tiền nhiều mệnh giá khác nhau, với tổng số 23,81 triệu đồng.

Em Huy và Hiếu đã trả lại gần 24 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảnh: ĐVCC

Với tinh thần trung thực không tham của rơi, Huy và Hiếu đã rủ nhau đem đến Công an xã Bàu Cạn trình báo, nhờ xác minh để tìm người đánh rơi số tiền trên.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Bàu Cạn đã nhanh chóng xác minh, tìm kiếm thông tin và đã tìm được chủ nhân của số tiền. Đơn vị đã tổ chức cho 2 em Huy, Hiếu trực tiếp trả lại số tiền cho người đánh rơi; đồng thời, biểu dương hành động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng của 2 nam sinh.