Nhặt được chiếc ví chứa 3 chỉ vàng, chàng trai Hà Tĩnh làm điều bất ngờ

Ngày 19/10, anh Trần Quang Hà (sinh năm 2003, trú thôn Trung Xuân, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) đã đến Công an xã Kỳ Văn trình báo việc nhặt được một chiếc ví bên trong có 3 chỉ vàng trị giá khoảng 40 triệu đồng cùng giấy tờ cá nhân, đồng thời đề nghị lực lượng công an tìm chủ nhân để trao trả.

Lực lượng công an sau đó liên hệ, mời anh Sỹ đến trụ sở để nhận lại tài sản.↵

Theo thông tin trình báo, chiếc ví có 3 chỉ vàng và một giấy phép lái xe mô tô mang tên Đặng Quốc Sỹ. Sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã Kỳ Văn tiến hành kiểm tra thông tin trên giấy tờ, nhanh chóng xác định được người đánh rơi là anh Đặng Quốc Sỹ, cùng quê tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, anh Sỹ cho biết ngày 17/10, trên đường đi làm, anh vô tình đánh rơi chiếc ví nhưng không xác định được địa điểm bị mất. Khi được công an trao trả, anh đã nhận lại đầy đủ, nguyên vẹn số vàng và giấy tờ cá nhân.

Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Trần Quang Hà được đánh giá là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn và ý thức tôn trọng tài sản của người khác.

Việc làm này góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng lối sống trung thực và giàu tình người.