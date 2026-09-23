Nhặt được bọc tiền trên đường, mang đến nhờ Công an tìm người đánh rơi

Sáng 23/9, Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông báo tìm chủ nhân bọc tiền bị đánh rơi bên vệ đường tại địa bàn buôn Ea Kmăt, xã Ea Knuếc.

Trước đó, vào khoảng 16h20 ngày 22/9, anh Y Wui Kbuôr (trú tại buôn Tara, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) đang trên đường đi công việc từ buôn Tara đến buôn Ea Kmăt. Khi đi đến gần cổng Lữ đoàn Đặc công 198 thì phát hiện một bọc tiền đánh rơi. Sau một thời gian đứng lại chờ tìm người nhận không được, anh Y Wui Kbuôr đã mang đến trụ sở Công an xã Ea Knuếc nhờ tìm trả lại cho chủ nhân.

Sau khi nhặt được bọc tiền đánh rơi bên vệ đường, anh Y Wui Kbuôr tìm đến trụ sở Công an nhờ tìm lại chủ nhân.

Công an xã Ea Knuếc thông báo, ai là người đánh rơi hoặc biết người đánh rơi tài sản trên vui lòng liên hệ Công an xã Ea Knuếc để được hướng dẫn xác minh, nhận lại tài sản. Khi liên hệ, đề nghị cung cấp đặc điểm, số tiền và các thông tin liên quan để Cơ quan Công an kiểm tra, đối chiếu.

Hành động của anh Y Wui Kbuôr là việc làm bình dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức tôn trọng tài sản của người khác. Công an xã Ea Knuếc biểu dương nghĩa cử đẹp của anh Y Wui Kbuôr, qua đó góp phần lan tỏa những hành động đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, nhân ái trong cộng đồng dân cư.