Nhặt được ba lô chứa tiền, vàng, chuyển Công an xã tìm trả người đánh rơi

Ngày 28/10, Công an xã Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã tặng anh Trương Công Minh (SN 1981) và anh Đặng Hồng Phúc (SN 1972, cùng ngụ xã Long Hồ). Đây là 2 công dân đã nhặt được của rơi và mang đến trực ban Công an xã Long Hồ nhờ tìm trả lại cho người đánh rơi.

Trước đó, anh Minh và anh Phúc đến trực ban Công an xã trình báo, đã nhặt được chiếc ba lô màu đen do một phụ nữ đi xe máy đánh rơi trên Quốc lộ 53, đoạn gần khu hành chính.

Công an xã Long Hồ trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã tặng anh Trương Công Minh và anh Đặng Hồng Phúc.

Kiểm tra bên trong, cả hai phát hiện khoảng 38 triệu đồng tiền mặt, 7 nhẫn vàng 24K, iPad, điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Không chút đắn đo, anh Minh và anh Phúc đã mang toàn bộ tài sản nhặt được đến trực ban Công an xã Long Hồ để bàn giao và nhờ tìm người đánh rơi để trao trả.

Công an xã Long Hồ đã khẩn trương tra cứu thông tin và liên hệ trực tiếp với người đánh rơi là chị Bùi Thị Kim Th. (ngụ xã Phú Quới). Chị Th. cho biết, do di chuyển trong lúc trời mưa, mặc áo mưa vội vã nên sơ ý để ba lô rơi mất mà không hay biết.

Nhận lại số tài sản nói trên, chị Th. bày tỏ lòng biết ơn với anh Minh, anh Phúc và Công an xã đã xác minh, nhanh chóng hoàn trả tài sản cho người đánh rơi.