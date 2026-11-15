Nhặt được 70 triệu đồng, người dân ở Huế trình báo Công an

Trước đó, khoảng 7h ngày 14/11, anh Hồ Công Lý (SN 1978, trú tại phường Phong Dinh) nhặt được một chiếc ví trên đường. Ngay sau đó, anh Lý đã chủ động mang tài sản đến trình báo với Tổ tuần tra Công an phường Phong Dinh đang làm nhiệm vụ.

Công an phường Phong Dinh, TP. Huế trao trả số tiền 70 triệu đồng cho anh Hà Văn Hải.

Tiếp nhận chiếc ví, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và xác định bên trong có 70 triệu đồng tiền mặt. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn, Công an phường Phong Dinh nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm người đánh rơi.

Chỉ sau ít phút, lực lượng chức năng đã xác định được chủ nhân chiếc ví là ông Hà Văn Hải và liên hệ để ông đến trụ sở Công an nhận lại tài sản.

Nhận lại đầy đủ số tiền bị đánh rơi, ông Hải bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi thư cảm ơn lãnh đạo Công an TP Huế, Công an phường Phong Dinh, Tổ tuần tra cùng anh Hồ Công Lý.

Trong thư cảm ơn, ông Hải cho biết, sau khi đánh rơi số tiền, bản thân rất hoang mang, lo lắng bởi đây là khoản tiền dùng để lo việc học hành của con và giải quyết công việc gia đình.