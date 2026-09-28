Nhặt được 32 triệu đồng, 2 học sinh liền đem trả lại

Ngay sau đó, hai cháu đã mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Đông Anh, nhờ lực lượng Công an xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua xác minh, Công an xã Đông Anh xác định chủ nhân số tiền là anh Trịnh Minh Cảnh, trú tại Đông Anh, Hà Nội và đã trao trả đầy đủ 32 triệu đồng.

Nhận lại tài sản, anh Cảnh bày tỏ sự xúc động, cảm ơn hai cháu cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã giúp anh tìm lại số tiền bị đánh rơi.

Dù tuổi còn nhỏ, hành động trung thực, có trách nhiệm của hai cháu Nguyễn Hoài An và Nguyễn Đức Huy Hoàng là hình ảnh đẹp, việc làm đáng biểu dương và lan tỏa, góp phần giáo dục ý thức sống đẹp, sống có trách nhiệm trong lứa tuổi học sinh.