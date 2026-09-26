Nhặt được 22 triệu đồng, trình báo Công an tìm kiếm người đánh rơi

Trưa nay 26/9, Công an phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa lập thủ tục trao lại số tiền 22 triệu đồng cho anh Lê Tiến Đạt (trú tại tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu) – người đã đánh rơi tài sản trên đường phố ở địa phương này.

Trước đó vào khoảng 11h30’ trưa cùng ngày, ông Lê Cao Chung (trú tại tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu) đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, phường Sông Cầu, tình cờ nhặt được xấp tiền của ai đó đánh rơi.

Tại Công an phường Sông Cầu, ông Lê Cao Chung (áo đen) trao lại 22 triệu đồng cho anh Lê Tiến Đạt (áo vàng) là người đánh rơi.

Ngay sau đó, ông Chung chủ động mang xấp tiền nhặt được đến Công an phường Sông Cầu trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm người đánh rơi để trao lại.

Từ thông tin trên mạng xã hội, anh Lê Tiến Đạt đã tìm đến Công an phường Sông Cầu trình bày đúng số tiền, loại mệnh giá và tuyến đường đánh rơi tài sản. Theo đó, Công an phường Sông Cầu đã lập thủ tục, phối hợp ông Chung trao lại số tiền nêu trên cho anh Đạt.

Hành động đẹp của ông Lê Cao Chung đã được Công an phường Sông Cầu ghi nhận và biểu dương để lan tỏa điển hình nhặt được của rơi chủ động trình báo cơ quan chức năng tìm kiếm, xác minh chủ nhân để trao trả lại.