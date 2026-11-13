Nhặt được 2 khẩu súng, người dân trình báo Công an

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều nay 13/11, Thượng tá Đỗ Ngọc Quý, Trưởng Công an phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ghi nhận và biểu dương hành động tự nguyện giao nộp vũ khí của một công dân trên địa bàn phường này.

Theo đó, người được biểu dương là ông Phan Thanh Lợi (SN 1990, trú tại khu phố Phú Đông 6, phường Phú Yên).

Ông Phan Thanh Lợi trình báo và chuyển giao hai khẩu súng hơi cho trực ban Công an phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

Trong lúc đi dọc bờ kè Xóm Rớ ven biển Phú Đông 6, phường Phú Yên để nhặt củi do sóng biển đánh dạt vào bờ, ông Lợi tình cờ nhặt được một túi vải. Kiểm tra bên trong túi có 2 khẩu súng hơi bán gỗ, nòng kim loại. Nhận thức trách nhiệm của công dân trong thực thi pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, ông Lợi chủ động đến Công an phường Phú Yên trình báo và chuyển giao 2 khẩu súng nêu trên.

Hai khẩu súng hơi ông Phan Thanh Lợi tình cờ nhặt được.

“Hành động và nhận thức trách nhiệm đối với pháp luật của ông Phan Thanh Lợi cần được biểu dương, nhân rộng điển hình để góp phần tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương” – Thượng tá Đỗ Ngọc Quý cho biết thêm.