Nhặt được 10 chỉ vàng 24K, người đàn ông ở An Giang lập tức báo công an

Mới đây, Công an tỉnh An Giang thông tin về trường hợp một người dân trên địa bàn chủ động giao nộp tài sản nhặt được, nhờ lực lượng chức năng xác minh để trao trả cho chủ sở hữu. Người có hành động đẹp là ông Vương Quang Chi (sinh năm 1954, ngụ xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang).

Ông Vương Quang Chi cùng Công an xã Vĩnh Phong trao trả tài sản cho bà Phan Thị Bạch - Ảnh: Công an An Giang

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11h ngày 17/10, ông Vương Quang Chi nhặt được một chiếc ví bên trong có số nữ trang giống vàng tại ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Phong. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, ông Chi đã nhanh chóng trình báo Công an xã Vĩnh Phong, nhờ hỗ trợ tìm chủ sở hữu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Phong khẩn trương tiến hành xác minh, xác định chủ nhân chiếc ví là bà Phan Thị Bạch (sinh năm 1951, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang). Bên trong ví có tổng cộng 10 chỉ vàng 24K.

Bà Bạch cho biết, trong lúc di chuyển qua địa bàn xã Vĩnh Phong, bà đã sơ suất đánh rơi tài sản. Sau khi xác minh, Công an xã Vĩnh Phong đã phối hợp trao trả chiếc ví cùng toàn bộ số vàng cho bà Bạch.

Theo Công an tỉnh An Giang, hành động nhặt được của rơi, tìm người trả lại của ông Vương Quang Chi thể hiện đức tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng.