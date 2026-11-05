Nhặt đá dưới suối mang về chặn cửa, cụ bà không biết đang giữ báu vật hơn 25,7 tỷ đồng

Theo People, cụ bà sống tại Colți, 1 thị trấn nhỏ ở Romania, từng tìm thấy khối đá nặng khoảng 3,49 kg dưới lòng suối. Không nhận ra giá trị thực sự, bà đem về nhà và sử dụng như vật dụng bình thường.

Suốt nhiều năm, khối đá trở thành vật chặn cửa trong nhà bà. Ngay cả những tên trộm từng đột nhập cũng không biết đó là báu vật. Chúng lấy đi một số món trang sức vàng nhưng bỏ qua khối đá ngay trước mắt.

Câu chuyện chỉ có bước ngoặt sau khi cụ bà qua đời vào những năm 1990. Một người thân trong gia đình thừa kế khối đá và nhận thấy nó có thể có giá trị lớn hơn vẻ ngoài.

Khối hổ phách nặng 7,7 pound (khoảng 3,49kg). Ảnh: Bảo tàng Hạt Buzău

Thay vì tiếp tục coi đây là vật dụng thông thường, người này tìm hiểu và đưa khối đá đi kiểm định. Sau đó, hiện vật được bán cho nhà nước Romania, rồi chuyển đến Bảo tàng Lịch sử Thành phố Kraków, Ba Lan, để chuyên gia xác định nguồn gốc và giá trị.

Kết quả kiểm định xác nhận khối đá là hổ phách tự nhiên, có niên đại ước tính từ 38,5 đến 70 triệu năm. Hiện vật được định giá hơn 1 triệu USD, tương đương hơn 25,7 tỷ đồng.

Khối hổ phách hiện được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Hạt Buzău ở Romania. Từ vật chặn cửa trong nhà dân, nó trở thành hiện vật quý hiếm của bảo tàng.

Ông Daniel Costache, Giám đốc Bảo tàng Hạt Buzău, cho biết phát hiện này có ý nghĩa lớn cả về khoa học lẫn giá trị bảo tàng. Theo ông, đây là 1 trong những khối hổ phách lớn nhất thế giới.

Ngoài giá trị vật chất, khối hổ phách còn góp phần giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu lịch sử địa chất và môi trường tự nhiên từ hàng chục triệu năm trước.