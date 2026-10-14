Nhặt cá nóc chết bên bờ biển nướng ăn, người đàn ông nhập viện

Ngày 14/10, bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, bệnh nhân ngộ độc cá nóc đã được xuất viện sau thời gian điều trị thải độc.

Tổ công tác của Công an xã Ninh Châu phát hiện đưa người dân bị ngộ độc cá nóc đi cấp cứu. Ảnh: CAXNC.

Trước đó, ngày 12/10, Công an xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng kiểm tra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Định, xã Ninh Châu. Tại khu vực bờ biển, tổ công tác phát hiện một người đàn ông trong tình trạng hôn mê, tím tái.

Nạn nhân được đưa đến Trạm Y tế Hải Ninh hỗ trợ sơ cứu ban đầu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh để cấp cứu. Danh tính bệnh nhân được xác định là H.V.S. (38 tuổi, trú xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị).

Theo bác sĩ Lê Văn Hương, Trưởng Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh, khi nhập viện bệnh nhân lừ đừ, mệt lả, yếu cơ tứ chi, cứng cơ hàm… Khai thác nhanh, bệnh nhân cho biết trong lúc di chuyển dọc bờ biển thì phát hiện cá nóc chết trên bãi biển thì nướng để ăn.

Sau khi ăn có các biểu hiện bất thường rồi nằm gục trên bãi biển. Bệnh nhân được truyền dịch, thở oxy rồi chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Bệnh nhân cho biết nướng cá nóc chết trên bãi biển ăn rồi nằm gục trước khi được phát hiện. Ảnh: CAXNC.

Tại bệnh viện Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, bác sĩ ghi nhận các triệu chứng điển hình của ngộ độc cá nóc. Các bác sĩ thực hiện các biện pháp hỗ trợ thải độc. Sau hơn 1 ngày tình trạng bệnh nhân dần ổn định. Sau khi đánh giá độc tố không còn gây hại cho người bệnh được xuất viện.

Theo các bác sĩ, thịt cá nóc chứa độc tố Tetrodotoxin cực mạnh, tấn công nhanh vào hệ hô hấp và rất dễ gây tử vong. Độc tố này không bị phá hủy ở nhiệt độ thông thường, nên việc nấu chín hay phơi khô đều không an toàn.

Bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, người dân tuyệt đối không đánh bắt, chế biến, mua bán hoặc sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt, khi có các biểu hiện bất thường như tê môi, buồn nôn, đau bụng, chóng mặt, khó thở... cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.