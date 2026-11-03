Nhật Bản xem xét tiêu chuẩn mới cho xe tự lái không cần vô lăng

Động thái này nhằm thúc đẩy việc sản xuất hàng loạt taxi tự hành và các dòng phương tiện tiên tiến khác.

Mẫu xe bus tự hành của Isuzu. Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN

Sự thay đổi này sẽ áp dụng cho các phương tiện tự lái cấp độ 4 - có thể hoạt động tự động trong một số điều kiện nhất định, và các phương tiện cấp độ 5 - hoàn toàn tự lái. Cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn cấp chứng nhận an toàn cho các mẫu xe này theo từng trường hợp riêng lẻ.

Một nhóm công tác thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản sẽ thảo luận vấn đề này tại cuộc họp vào 4/11. Dự kiến, chứng nhận này sẽ bắt đầu áp dụng từ các phương tiện sản xuất trong tháng 12.

Xe tự lái không cần con người điều khiển vô lăng, bàn đạp, gương chiếu hậu hay hệ thống giám sát người lái. Việc loại bỏ những bộ phận này sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và mang lại cho các nhà sản xuất ô tô nhiều không gian nội thất hơn để thiết kế.

Để đảm bảo an toàn, các phương tiện chở khách như taxi và xe buýt vẫn phải trải qua các bài kiểm tra va chạm với hình nộm người. Các bài kiểm tra này sẽ không cần thiết đối với những phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhưng Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu các nhà sản xuất đảm bảo rằng tai nạn có thể tránh được trong trường hợp hệ thống gặp trục trặc.

Diễn đàn Thế giới về hài hòa hóa các quy định phương tiện giao thông (WP.29) thuộc Liên hợp quốc đã nhất trí về các tiêu chuẩn an toàn đối với xe tự hành không người lái tại cuộc họp diễn ra vào tháng 6. Cùng với việc dự kiến thông qua chính thức các tiêu chuẩn quốc tế này vào tháng 12, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản dự định sửa đổi các tiêu chuẩn an toàn trong nước trên cơ sở các quy định pháp luật của Nhật Bản.

Mỹ - quốc gia không tham gia thỏa thuận WP.29 hiện là nước dẫn đầu trong việc phát triển và thương mại hóa xe tự lái cấp độ 4. Tháng 9 vừa qua, Tesla đã bắt đầu cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng Cybercab, một chiếc xe tự lái cấp độ 4 không có vô lăng hay bàn đạp.

Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu có ít nhất 10.000 xe buýt và taxi có khả năng tự lái cấp độ 4 trên đường vào năm tài chính 2030. Một đại diện Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi muốn tiến gần hơn đến mục tiêu áp dụng bằng cách đơn giản hóa quá trình sản xuất hàng loạt”.