Nhật Bản xem xét đánh thuế cho thuê bất động sản của người cư trú ở nước ngoài

Người dân di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét áp thuế đối với thu nhập của những người cư trú ở nước ngoài nhưng kinh doanh hoạt động cho thuê bất động sản hoặc bãi đỗ xe tại Nhật Bản, nhằm bảo đảm sự công bằng trong nghĩa vụ thuế trong bối cảnh số lượng người ở nước ngoài sở hữu bất động sản tại Nhật Bản ngày càng tăng.

Hiện nay, các chính quyền cấp tỉnh của Nhật Bản bị hạn chế về thẩm quyền đánh thuế đối với những cá nhân cư trú ở nước ngoài. Theo quy định hiện hành, việc đánh thuế chủ yếu áp dụng đối với những người có văn phòng, cơ sở kinh doanh hoặc nơi cư trú tại Nhật Bản.

Bộ Nội vụ và Truyền thông (MIC) Nhật Bản dự định đưa sự thay đổi này vào hướng dẫn cải cách thuế năm tài chính 2027 đang được Chính phủ và liên minh cầm quyền xây dựng. MIC đang xem xét mở rộng đối tượng áp dụng thuế kinh doanh cá nhân-loại thuế do chính quyền cấp tỉnh thu đối với cá nhân kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định-bao gồm cả những người cư trú ở nước ngoài.

Theo đó, thuế kinh doanh cá nhân được áp dụng với mức thuế suất khoảng 5% trên phần thu nhập kinh doanh hoặc thu nhập từ bất động sản của năm trước, sau khi trừ đi khoản khấu trừ dành cho chủ doanh nghiệp là 2,9 triệu yen (18.420 USD). Đây là loại thuế thuộc thẩm quyền thu của chính quyền cấp tỉnh, thông thường được xác định theo nơi đặt văn phòng hoặc cơ sở kinh doanh.

Hiện nay, trong khi người cư trú tại Nhật Bản vẫn có thể bị đánh thuế dựa trên địa chỉ cư trú ngay cả khi không có văn phòng kinh doanh, thì những người cư trú ở nước ngoài, không có văn phòng hoặc nơi cư trú tại Nhật Bản, lại không thuộc diện chịu loại thuế này. Điều đó dẫn đến sự chênh lệch trong nghĩa vụ thuế giữa hai nhóm đối tượng.

Trong khi đó, theo hệ thống thuế thu nhập quốc gia, thu nhập từ việc cho thuê bất động sản tại Nhật Bản vẫn phải chịu thuế ngay cả đối với những người cư trú ở nước ngoài. Sự khác biệt trong phạm vi áp dụng giữa thuế quốc gia và thuế địa phương đã dẫn đến tình trạng chênh lệch về nghĩa vụ thuế.

Theo hệ thống thuế kinh doanh cá nhân, các hoạt động cho thuê bất động sản được thực hiện thường xuyên và đáp ứng các tiêu chí nhất định về quy mô sẽ thuộc diện chịu thuế.

Kết quả khảo sát mẫu tại các chính quyền cấp tỉnh thuộc khu vực đô thị cho thấy, ước tính mỗi năm có khoảng 50–60 trường hợp có thể trở thành đối tượng chịu loại thuế địa phương này. Các chi tiết cụ thể, chẳng hạn như cách xử lý đối với những trường hợp sở hữu bất động sản tại nhiều tỉnh, sẽ tiếp tục được xem xét và hoàn thiện trong thời gian tới.

Theo chế độ hiện hành, người nước ngoài cư trú ở nước ngoài có hoạt động cho thuê bất động sản tại Nhật Bản không phải chịu thuế kinh doanh cá nhân. Tương tự, công dân Nhật Bản trước đây thuộc diện phải nộp thuế kinh doanh đối với hoạt động cho thuê bất động sản nhưng sau đó chuyển ra nước ngoài sinh sống cũng được miễn loại thuế này.

Trước xu hướng toàn cầu hóa, Chính phủ dự đoán ngày càng nhiều cư dân nước ngoài, bất kể quốc tịch, sẽ kinh doanh cho thuê bất động sản hoặc kinh doanh bãi đỗ xe tại Nhật Bản./.