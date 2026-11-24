Một trong những nội dung đáng chú ý là nghiên cứu khả năng để AI đảm nhiệm một số công đoạn chuyên môn hiện do luật sư và chuyên gia tư vấn thuế thực hiện, đồng thời xây dựng cơ chế xác định trách nhiệm khi công nghệ này gây ra sai sót hoặc thiệt hại.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 24/11, Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản tổ chức cuộc họp đầu tiên của hội đồng chuyên gia thuộc Hội đồng Thúc đẩy cải cách AI và kỹ thuật số của Chính phủ, với sự tham gia của các chuyên gia pháp lý và đại diện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ AI. Cuộc họp thảo luận dự thảo “Nguyên tắc cải cách AI và kỹ thuật số”, định hướng đầu tiên của Chính phủ nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ này trong xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kỹ thuật số Shiozaki Akihisa nhấn mạnh sự cần thiết phải rà soát các quy định hiện hành, hướng tới xây dựng xã hội trong đó con người và AI cùng tồn tại. Theo dự thảo, việc ứng dụng AI sẽ được coi là tiền đề trong quá trình thiết kế lại hệ thống quy định, thể chế và hạ tầng xã hội. Các công nghệ mới về nguyên tắc sẽ được đưa vào sử dụng sau khi đáp ứng các yêu cầu về an toàn và những điều kiện cần thiết.

Đáng chú ý, Chính phủ Nhật Bản dự kiến xem xét khả năng phân chia các nghiệp vụ chuyên môn như soạn thảo văn bản, đánh giá và kiểm toán thành từng công đoạn, qua đó xác định những phần việc AI có thể đảm nhiệm hoặc thay thế một phần. Hiện nay, nhiều hoạt động nghề nghiệp được pháp luật quy định chỉ người có chứng chỉ hành nghề mới được thực hiện. Chẳng hạn, Luật Luật sư Nhật Bản hạn chế người không có tư cách luật sư thực hiện các hoạt động đại diện pháp lý có thu phí.

Bên cạnh việc mở rộng ứng dụng, dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc con người giữ vai trò chủ đạo và chịu trách nhiệm cuối cùng đối với hoạt động của AI. Hội đồng chuyên gia sẽ nghiên cứu cách phân định trách nhiệm giữa nhà phát triển và người sử dụng, hiệu lực pháp lý của các hợp đồng có sai sót do AI thực hiện, cũng như cơ chế bảo vệ và bồi thường cho người bị thiệt hại.

Hội đồng đặt mục tiêu hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản trong năm 2026. Những vấn đề liên quan đến trách nhiệm pháp lý dự kiến tiếp tục được thảo luận đến khoảng tháng 6/2027.