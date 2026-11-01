Nhật Bản vượt Trung Quốc trở thành quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới

Nguyên nhân là giá LNG cao và lượng khí dự trữ đủ lớn tại Trung Quốc đang hạn chế nhu cầu mua vào, theo nhận định của các nhà phân tích thuộc ICIS và Kpler.

Theo các ước tính của hai công ty tư vấn do Reuters tổng hợp, nhu cầu LNG của Nhật Bản sẽ nhỉnh hơn Trung Quốc, dù khoảng cách không lớn. ICIS dự báo Nhật Bản nhập khẩu 62 triệu tấn LNG trong năm nay, trong khi lượng nhập khẩu của Trung Quốc đạt 61 triệu tấn. Kpler cũng dự báo Nhật Bản dẫn trước Trung Quốc, với sản lượng nhập khẩu lần lượt là 63 triệu tấn và 62 triệu tấn.

Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới vào năm 2021. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế kéo dài trong hai năm phong tỏa liên quan đến COVID-19 tại nước này đã giúp Nhật Bản giành lại vị trí dẫn đầu vào năm 2022.

Sau đó, Trung Quốc lấy lại vị trí nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới vào năm 2023 và duy trì vị thế này đến hết năm 2025.

Năm nay, trong bối cảnh khủng hoảng tại eo biển Hormuz khiến các chuyến hàng LNG từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị đình trệ, nhu cầu nhập khẩu LNG nói chung tại châu Á đã giảm mạnh. Nguyên nhân là giá các lô hàng giao ngay tăng cao trong một thị trường đột ngột trở nên khan hiếm nguồn cung.

Tuy nhiên, mức suy giảm nhu cầu của Trung Quốc được dự báo sẽ lớn hơn, qua đó tạo điều kiện để Nhật Bản vượt lên trong năm nay.

Các nhà nhập khẩu LNG Trung Quốc đã chủ động mua hàng từ sớm để tích trữ khí đốt trong bối cảnh chiến tranh Iran, giúp Bắc Kinh chuẩn bị đủ lượng dự trữ trước mùa đông.

Tính đến cuối tháng 9, các kho chứa khí đốt dưới lòng đất của Trung Quốc đã đạt mức lấp đầy 80%, theo Xiong Wei, nhà phân tích của Rystad Energy.

Nhu cầu mua LNG giao ngay thấp hơn từ Trung Quốc trong mùa đông này có thể giúp giảm áp lực cho các khách hàng LNG khác tại châu Á và châu Âu. Nhiều bên trong số này đang phải đối mặt với giá LNG giao ngay cao và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt để giành nguồn cung không phải đi qua eo biển Hormuz.

Về phía Nhật Bản, trong mùa hè năm nay, nước này đã giảm sản lượng điện từ khí đốt và chuyển sang sử dụng than, do giá LNG vẫn ở mức cao. Giá LNG tại châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong 4 năm, trong bối cảnh rất ít chuyến hàng có thể đi qua eo biển Hormuz, trong khi cạnh tranh với châu Âu nhằm đảm bảo nguồn cung cho mùa đông ngày càng gay gắt.