Lễ ký kết ngày 18/11 diễn ra dưới sự chủ trì của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, với sự tham dự của ông Doseba Tua Sinay, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision International) tại Việt Nam, và bà Sarah Goring, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn tại Việt Nam (Mines Advisory Group - MAG Việt Nam).

Thứ nhất là “Dự án Xây dựng cơ sở lánh nạn đa mục đích tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên”, với số tiền viện trợ 163.204 USD (khoảng 4,16 tỷ đồng), do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam thực hiện.

Dự án sẽ xây dựng hai cơ sở lánh nạn đa mục đích tại bản Na Nghịu và bản Háng Sông Trên, xã Xa Dung. Mỗi công trình gồm một tầng, có kết cấu bê tông cốt thép, diện tích 177 m², bao gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, khu bếp và nhà vệ sinh.

Dự án cũng sẽ cải tạo tuyến đường dài 122 m tiếp giáp với cơ sở lánh nạn tại bản Na Nghịu và xây dựng kè chắn đất dài 61,5 m, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi thiên tai xảy ra.

Xã Xa Dung có hơn 15.000 người, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Do địa hình miền núi hiểm trở, việc xây dựng các cơ sở lánh nạn tại nhiều bản vẫn còn khó khăn.

Thứ hai là “Dự án Rà phá bom chùm và vật liệu nổ tổng hợp tại tỉnh Quảng Trị”, với số tiền viện trợ 149.735 USD (khoảng 3,82 tỷ đồng), do MAG thực hiện.

Dự án sẽ rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ trên diện tích 20 ha tại khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, đồng thời triển khai các hoạt động giáo dục về phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân địa phương.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ vui mừng khi hai dự án được triển khai thông qua Chương trình Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản và sẽ góp phần hỗ trợ đời sống của người dân tại Điện Biên và Quảng Trị.

Đề cập đến dự án tại Điện Biên, Đại sứ Ito Naoki khẳng định việc xây dựng các cơ sở lánh nạn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, trước những nguy cơ thiên tai trong tương lai.

“Chúng tôi kỳ vọng công trình này không chỉ phát huy hiệu quả trong đời sống sinh hoạt thường ngày, phục vụ các hoạt động cộng đồng, mà còn trở thành một điểm phòng, chống thiên tai quan trọng của địa phương, mang lại một không gian an toàn cho người dân,” Đại sứ Ito Naoki chia sẻ.

Ông Doseba Tua Sinay, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki tại lễ ký kết. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Đối với dự án tại Quảng Trị, Đại sứ cho biết kể từ năm 2015, Nhật Bản đã liên tục tài trợ cho các hoạt động của MAG tại địa phương này. Đến nay, tổng giá trị viện trợ của Nhật Bản dành cho các hoạt động của MAG đạt khoảng 5,5 triệu USD, giúp rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ trên diện tích khoảng 30 km².

“Chúng tôi hy vọng rằng các hoạt động do MAG triển khai thông qua khoản hỗ trợ lần này của Nhật Bản sẽ giúp người dân địa phương có thể sinh sống an toàn, yên tâm hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,” Đại sứ cho biết.

“Chúng tôi luôn chú trọng những khoản hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cộng đồng địa phương, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân,” Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh.

Bà Sarah Goring, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Nhóm cố vấn bom mìn tại Việt Nam, và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki tại lễ ký kết. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Kỳ vọng nhân rộng mô hình cơ sở lánh nạn tại Việt Nam

Chia sẻ với Mekong ASEAN sau lễ ký kết, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết ông kỳ vọng dự án xây dựng cơ sở lánh nạn đa mục đích tại Điện Biên sẽ trở thành mô hình có thể được nhân rộng tại các địa phương khác của Việt Nam.

Theo Đại sứ, các loại hình thiên tai như bão, lũ lụt và mưa lớn thường xuyên xảy ra tại nhiều địa phương của Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực miền núi phía Bắc. Việc xây dựng các cơ sở lánh nạn tại những khu vực này vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với sự an toàn của người dân.

Đại sứ Ito Naoki cho biết, bên cạnh chức năng là nơi trú ẩn, các công trình còn có thể được sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, chia sẻ kiến thức và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai.

“Khi không có thiên tai, người dân có thể sử dụng những cơ sở này làm nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động giáo dục, cũng như trao đổi ý kiến về cách thức ứng phó với thiên tai. Do đó, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của cộng đồng địa phương, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân,” Đại sứ Ito Naoki chia sẻ.

Về những nỗ lực của Nhật Bản trong hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, Đại sứ Ito Naoki nhận định việc xử lý bom mìn và vật liệu chưa nổ không chỉ giúp bảo đảm an toàn cho người dân mà còn tạo điều kiện để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

“Để Việt Nam đạt được sự tăng trưởng bền vững, điều quan trọng là không có bất kỳ địa phương nào bị bỏ lại phía sau. Từ góc độ đó, tôi đánh giá rất cao những hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ mà MAG đang triển khai,” Đại sứ Ito Naoki nhận định.

“Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đã đề ra định hướng dài hạn đến năm 2045 nhằm giải quyết vấn đề bom mìn, vật liệu chưa nổ, sự phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế sẽ góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, từ đó đạt được những kết quả lớn hơn trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh,” Đại sứ Nhật Bản nói.