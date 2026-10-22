Nhật Bản viện trợ 646 triệu Yên tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển

Chiều 22/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật trên đường thủy nội địa và trên biển tại Việt Nam”.

Theo thỏa thuận, Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 646 triệu Yên (khoảng 106 tỷ đồng) để Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) triển khai các hoạt động hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là Cảnh sát biển Việt Nam.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029, tập trung vào đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực giám sát tàu thuyền, phòng, chống tội phạm trên biển và đường thủy nội địa của Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu trong lễ ký kết. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết dự án sẽ xây dựng 4 trung tâm đào tạo về nhận thức tình huống trên biển (Maritime Domain Awareness – MDA), cung cấp thiết bị mô phỏng và giám sát, đồng thời đào tạo khoảng 320 cán bộ thực thi pháp luật Việt Nam.

Theo Đại sứ, Biển Đông nằm trên một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, kết nối châu Á với các khu vực khác. Do đó, việc tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển tại đây ngày càng quan trọng.

“Đối với Nhật Bản và Việt Nam, đây không chỉ là những cam kết trên văn bản, mà còn thể hiện quyết tâm chung mạnh mẽ của hai quốc gia,” Đại sứ Ito Naoki cho biết, đồng thời khẳng định hai nước cùng coi trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên biển, phù hợp với tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản cũng như Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP).

Ông David O’Connell, Điều phối viên khu vực Đông Nam Á của Chương trình Toàn cầu về Phòng, chống Tội phạm trên biển (GMCP) thuộc UNODC. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Đại diện UNODC, ông David O’Connell, Điều phối viên khu vực Đông Nam Á của Chương trình Toàn cầu về Phòng, chống Tội phạm trên biển (GMCP), nhận định khoản viện trợ 646 triệu yên đánh dấu bước tiến trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa Nhật Bản, UNODC và Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết chung về tăng cường an ninh biển và đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Ông O’Connell cho biết trong ba năm tới, UNODC sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam, đặc biệt là Cảnh sát biển Việt Nam, triển khai đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị và phát triển đội ngũ chuyên gia trong nước.

Đại diện UNODC nhấn mạnh dự án không chỉ tổ chức đào tạo và cung cấp trang thiết bị mà còn hướng tới nâng cao năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật, phát triển đội ngũ nhân lực chuyên môn và duy trì hiệu quả hợp tác sau khi dự án kết thúc.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam cho biết lễ ký kết thể hiện cam kết và nỗ lực chung của các bên trong tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và duy trì trật tự trên biển.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng đánh giá cao vai trò của UNODC trong công tác hỗ trợ đào tạo, tập huấn và trao đổi kinh nghiệm cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tội phạm ma túy.

Thiếu tướng cũng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản về những hỗ trợ dành cho Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời khẳng định sự đồng hành của Nhật Bản và UNODC giúp lực lượng thực thi pháp luật từng bước nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ trái sang phải: Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis; Ông David O’Connell, Điều phối viên khu vực Đông Nam Á của Chương trình Toàn cầu về Phòng, chống Tội phạm trên biển (GMCP) thuộc UNODC; Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Ảnh: Tùng Dương/Mekong ASEAN

Chia sẻ với Mekong ASEAN sau lễ ký kết, Đại sứ Ito Naoki kỳ vọng dự án sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. “Để thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác này, hai nước chia sẻ những giá trị chung, lợi ích chiến lược chung và cùng cam kết tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Chúng ta cũng đang hợp tác nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và tự do hàng hải. Dự án này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong những lĩnh vực đó,” Đại sứ cho biết.