Nhật Bản đánh bại Honduras 7-0, trong khi Trung Quốc gây ấn tượng với màn vùi dập Fiji 8-0. Cả hai đội đều giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội theo suất dành cho những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Tâm điểm trong chiến thắng của Nhật Bản là Maki Kitahara. Tiền vệ mang áo số 10 lập hat-trick, trong đó có một bàn trên chấm phạt đền ở phút 33 và hai pha lập công trong hiệp hai ở phút 53 và 61. Đây cũng là cầu thủ từng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 châu Á 2026.

Ngoài Kitahara, Kakeru Saito ghi cú đúp ở phút 18 và 57. Riku Nakashima cùng Takeshi Wada lần lượt lập công ở phút 24 và 85, khép lại chiến thắng 7-0 cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Kitahara được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Hai đại diện châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc cùng tạo nên những chiến thắng tưng bừng tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Ảnh: Getty

Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt với Nhật Bản sau hai thất bại liên tiếp trước Colombia và Serbia. Nhà vô địch châu Á từng đứng trước nguy cơ bị loại, nhưng đã kịp tạo ra màn bứt phá ở lượt cuối bảng L. Với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +5, Nhật Bản giành vé vào vòng knock-out nhờ thành tích trong nhóm các đội đứng thứ ba xuất sắc nhất.

Trước đó, Trung Quốc có màn trình diễn bùng nổ trước Fiji. Zhao Songyuan mở tỷ số ngay phút thứ 3, trước khi Kuang Zhaolei và Wan Xiang lần lượt lập cú đúp. Xhang Junhao, Liang Shiyu cũng ghi tên lên bảng tỷ số, bên cạnh một bàn phản lưới nhà của cầu thủ Fiji Sialesi Vatanitawake. Trung Quốc thắng chung cuộc 8-0.

Kết quả này giúp Trung Quốc khép lại vòng bảng với 4 điểm, xếp thứ ba bảng H và giành quyền đi tiếp. Đội bóng này từng thua Tây Ban Nha 0-5, sau đó hòa Morocco 2-2 trước khi bùng nổ ở trận cuối.

Hai chiến thắng cách biệt của Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy các đại diện châu Á vẫn có khả năng tạo nên những màn trình diễn đáng chú ý ở sân chơi thế giới. Đáng nói, cả hai đều phải đi qua cửa hẹp sau những trận đấu không như ý. Nhưng khi cơ hội cuối cùng xuất hiện, họ đã tận dụng bằng những trận thắng thuyết phục để tiếp tục hành trình tại Qatar.