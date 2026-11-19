Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cuộc trao đổi diễn ra trong khoảng 30 phút, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, sau tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp khoảng 30 phút bên lề Hội nghị APEC. Ảnh: Jiji

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Nhật Bản và Nga kể từ tháng 9-2019, khi Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe hội đàm với ông Putin tại thành phố Vladivostok.

Quan hệ hai nước xấu đi đáng kể sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 và Nhật Bản tham gia các biện pháp trừng phạt Moscow.

Tại cuộc gặp, bà Takaichi đã nêu quan điểm của Tokyo về việc Nga bắt giữ phóng viên Yuki Imai của báo Hokkaido Shimbun từ tháng 10 vừa qua với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Nhật Bản bác bỏ cáo buộc này và đề nghị Moscow sớm trả tự do cho công dân của mình.

Một vấn đề khác được Thủ tướng Nhật Bản đề cập là quyết định của Tổng thống Putin ban hành đầu tháng 11 về việc đưa các cơ sở sản xuất của Japan Tobacco (JT) tại Nga vào diện quản lý tạm thời của một doanh nghiệp Nga.

Quyết định ảnh hưởng đến 4 cơ sở sản xuất của tập đoàn này. Tokyo đã phản đối và yêu cầu Nga bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi, hai bên chưa công bố kết quả cụ thể liên quan đến việc phóng thích nhà báo Yuki Imai hay khôi phục quyền kiểm soát các tài sản của Japan Tobacco.

Cuộc gặp diễn ra khi quan hệ Tokyo - Moscow còn tồn tại nhiều bất đồng, trong đó có tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo do Nga kiểm soát ngoài khơi Hokkaido, mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Chuyến thăm đảo Etorofu của ông Putin hồi tháng 8 vừa qua cũng khiến Tokyo phản đối.

Dù chưa tạo ra đột phá trong giải quyết các bất đồng, cuộc tiếp xúc tại Thâm Quyến cho thấy 2 bên vẫn duy trì kênh trao đổi trực tiếp ở cấp cao nhất trong bối cảnh quan hệ song phương nhiều sức ép.