Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ chính phủ Takaichi giảm

Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đang trải qua giai đoạn điều hành nhiều thách thức. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản

Theo khảo sát do hãng thông tấn Kyodo News thực hiện và công bố, tỷ lệ ủng hộ hiện nay giảm 4,3 điểm phần trăm so với tháng trước, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng từ 30,9% lên 33%.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra, cách xử lý bê bối của chính phủ đang trở thành vấn đề gây tranh cãi. Hơn 57% số người được hỏi cho rằng Thủ tướng Takaichi Sanae đã chậm trễ trong việc miễn nhiệm ông Yana Kazuo, trong khi 54,7% nhận định việc ông từ chức sẽ ảnh hưởng đến tương lai chính quyền hiện nay.

Đáng chú ý, 81,5% người tham gia khảo sát cho rằng việc ông Yana rời khỏi chính phủ là điều tất yếu, trong khi chỉ 11,1% cho rằng quyết định này không cần thiết.

Ông Yana trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi các tạp chí hàng tuần của Nhật Bản công bố những thông tin gây tranh cãi vào cuối tháng 9. Theo các bài viết, ông bị cáo buộc đã cắt giảm mạnh ngân sách dành cho các dự án đường bộ tại hai địa phương thuộc tỉnh Tochigi, nơi ông đại diện, do lãnh đạo các địa phương này không ủng hộ ông trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2.

Ông Yana thừa nhận phần lớn những thông tin được đăng tải, nhưng phủ nhận hành vi vi phạm pháp luật và khẳng định không gây sức ép buộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch cắt giảm ngân sách.

Việc tổ chức xe buýt miễn phí đưa người ủng hộ đến các sự kiện tranh cử Hạ viện cũng gây tranh cãi. Ban đầu, ông Yana khẳng định nhóm tranh cử đã được cơ quan bầu cử địa phương xác nhận là hợp pháp. Tuy nhiên, sau đó, ông cho biết nhân viên có thể chỉ hỏi về cách kê khai tiền thuê xe, chứ chưa hỏi rõ liệu việc đưa đón miễn phí cho người ủng hộ có vi phạm quy định bầu cử hay không.

Trước sức ép từ các đảng đối lập và dư luận, bà Takaichi đã quyết định để ông Yana rời chính phủ nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của vụ việc, đồng thời tạo điều kiện cho Quốc hội thảo luận các dự luật quan trọng, trong đó có kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống.

Theo khảo sát, 56,2% số người được hỏi ủng hộ đề xuất giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống từ 8% xuống 1% trong hai năm, bắt đầu từ tháng 4. Trong khi đó, 39,8% phản đối kế hoạch này. Tuy nhiên, đề xuất cũng làm dấy lên lo ngại về tình hình tài chính công, khi 65,1% người tham gia khảo sát bày tỏ quan ngại về tác động của chính sách đối với ngân sách quốc gia. Theo ước tính được nêu trong khảo sát, việc giảm thuế có thể khiến nguồn thu ngân sách giảm khoảng 10.000 tỷ yen, tương đương 63 tỷ USD, trong 2 năm.

Khảo sát mới nhất cũng ghi nhận mối lo ngại ngày càng tăng của người dân Nhật Bản trước các cuộc tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp, sau hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu trong những tuần gần đây. Hơn 90% số người được hỏi cho biết họ lo lắng hoặc phần nào lo lắng về các mối đe dọa an ninh mạng, trong khi chỉ 7,8% không bày tỏ lo ngại.