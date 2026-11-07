Nhật Bản triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó làn sóng tấn công mạng

Phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng cùng ngày, Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh việc nhanh chóng ứng phó với các nguy cơ tấn công tiềm tàng là yêu cầu thiết yếu trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng có sự hỗ trợ của AI. Bà kêu gọi các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tăng cường công tác chuẩn bị, nâng cao khả năng ứng phó.

Gói biện pháp khẩn cấp được đưa ra sau khi hàng chục doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tại Nhật Bản trở thành mục tiêu của các vụ truy cập trái phép vào hệ thống và rò rỉ dữ liệu khách hàng, gây tâm lý lo ngại trong xã hội.

Thủ tướng Takaichi cho biết: “Ngay tại thời điểm này, các vụ truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu vẫn đang xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Chúng ta cần huy động toàn bộ nguồn lực của chính phủ để nâng cao năng lực ứng phó trên phạm vi cả nước”.

Gói biện pháp trị giá 10 tỷ yen (khoảng 65 triệu USD) hướng tới xây dựng một xã hội có khả năng chống chịu tốt trước các cuộc tấn công mạng, trong đó khu vực công và tư nhân tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhanh chóng các đối tượng bị ảnh hưởng và khắc phục hậu quả. Nhật Bản đặt mục tiêu đạt trình độ an ninh mạng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ tăng cường năng lực truy cập vào các máy chủ được tin tặc sử dụng nhằm chủ động ngăn chặn các cuộc tấn công. Biện pháp này được gọi là “phòng vệ mạng chủ động” và đã được hợp pháp hóa hồi tháng 10 vừa qua.

Trong trường hợp xuất hiện nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, chính phủ sẽ triển khai một nhóm hỗ trợ gồm các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Văn phòng An ninh mạng Quốc gia.

Một nội dung đáng chú ý khác là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ thành lập đội chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ vào cuối tháng 11. Đội này sẽ ứng dụng AI để đối phó với tin tặc và phát hiện những điểm yếu trong hệ thống mạng. Các thành viên cũng sẽ phối hợp với những doanh nghiệp công nghệ và các nhà phát triển AI tiên tiến tại các quốc gia thân thiện nhằm cập nhật kiến thức, chuyên môn về an ninh mạng.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ thành lập một “đội ứng cứu sự cố mạng” gồm các chuyên gia thuộc khu vực công và tư nhân, có nhiệm vụ hỗ trợ ứng phó ban đầu cho các doanh nghiệp bị tấn công mạng. Một nhóm riêng biệt cũng sẽ được thành lập để hỗ trợ những doanh nghiệp có năng lực phòng thủ còn hạn chế củng cố hệ thống bảo vệ trước các nguy cơ tấn công.