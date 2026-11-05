Nhật Bản: Tranh cãi về thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp

Tại cuộc họp ngày 4/11, Thượng nghị sĩ Kitamura Tsuneo thuộc LDP đề cập chủ trương sửa đổi Hiến pháp của đảng, trong đó có việc bổ sung quy định nêu rõ sự hiện diện của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tại Điều 9. Ông cho rằng việc Nhật Bản đến nay vẫn chưa tham vấn ý kiến người dân về sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp là điều “rất bất thường”, đồng thời kêu gọi sớm thúc đẩy các cuộc thảo luận liên quan.

Phản đối quan điểm trên, Thượng nghị sĩ Konishi Hiroyuki thuộc đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp mang tính phổ quát. Ông khẳng định cần kiên quyết phản đối những đề xuất sửa đổi Hiến pháp không phù hợp, đồng thời bảo vệ người dân thông qua việc thực thi Hiến pháp.

Trong khi đó, ông Yamazoe Taku, Chủ tịch Ủy ban Chính sách của Đảng Cộng sản Nhật Bản, cho rằng sửa đổi Hiến pháp không phải là vấn đề được người dân Nhật Bản ưu tiên. Theo ông, việc vội vàng thúc đẩy thảo luận sửa đổi Hiến pháp nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Sanae Takaichi là điều không thể chấp nhận.

LDP từ lâu theo đuổi chủ trương sửa đổi Điều 9 Hiến pháp nhằm ghi nhận rõ vai trò của Lực lượng Phòng vệ. Điều khoản này quy định Nhật Bản từ bỏ chiến tranh và không duy trì các lực lượng lục quân, hải quân, không quân cũng như những tiềm lực chiến tranh khác. Việc bổ sung quy định về SDF được xem là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình sửa đổi Hiến pháp của đảng này.

Theo quy định của Hiến pháp Nhật Bản, một đề xuất sửa đổi phải được ít nhất 2/3 tổng số nghị sĩ tại mỗi viện của Quốc hội thông qua trước khi đưa ra trưng cầu ý dân. Vì vậy, việc thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp không chỉ đòi hỏi sự ủng hộ trong liên minh cầm quyền mà còn cần sự đồng thuận rộng rãi hơn giữa các lực lượng chính trị và trong xã hội Nhật Bản.