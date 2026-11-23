Dữ liệu hàng hải cho thấy số vụ tấn công nhằm vào các tàu thuyền trong và xung quanh eo biển Hormuz đã lên mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran bắt đầu. Tình trạng này xảy ra trong bối cảnh Tehran tìm cách tái khẳng định quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy chiến lược, giữa lúc giá dầu đang giảm.