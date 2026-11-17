Nhật Bản đã điều động máy bay chiến đấu để cảnh báo các máy bay "nghi ngờ là của Nga" xâm phạm không phận (Anh minh họa)

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h07 và 4h09 sáng 17-11 (giờ địa phương), tại khu vực phía Tây Bắc đảo Okinoshima, tỉnh Fukuoka. Mỗi máy bay lưu lại trong không phận Nhật Bản khoảng 3 phút.

Ngay sau khi phát hiện, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đã điều tiêm kích xuất kích ngăn chặn.

Hai máy bay sau đó di chuyển về phía nam trên Biển Nhật Bản, vượt qua khu vực eo biển Tsushima, rồi bay qua khu vực giữa đảo Yonaguni, tỉnh Okinawa và Đài Loan (Trung Quốc), trước khi bay ra Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9-2024, cơ quan này công bố vụ xâm phạm không phận do máy bay Nga hoặc nghi là của Nga thực hiện.

Chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Chính phủ Nga qua kênh ngoại giao.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh, việc xâm phạm không phận Nhật Bản là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và đe dọa an ninh của Nhật Bản. Vụ việc mới nhất này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Ông Koizumi cho biết Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ với Chính phủ Nga qua đường ngoại giao và yêu cầu Matxcơva không để tái diễn.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang phân tích mục đích chuyến bay và tiếp tục đặt lực lượng trong tình trạng cảnh giác, tăng cường giám sát.

Theo NHK