Nhật Bản tổ chức cuộc thi ngủ trưa, quán quân nhận hơn 14.000 USD

Cuộc thi nhằm khuyến khích mọi người nâng cao nhận thức về giấc ngủ

Sự kiện mang tên Matt Race do hãng nệm Koala Sleep Japan tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giấc ngủ.

Hàng chục thí sinh tham gia cuộc thi, nằm trên nệm trong một căn phòng ánh sáng dịu, được gắn thiết bị theo dõi giấc ngủ để đánh giá chất lượng nghỉ ngơi.

Mỗi người có tối đa 90 phút để ngủ. Ban tổ chức chấm điểm dựa trên tốc độ đi vào giấc ngủ và độ sâu của giấc ngủ. Một số thí sinh thậm chí còn mang theo thú nhồi bông để dễ ngủ hơn.

Ông Riichiro Nakama, Giám đốc sáng tạo của chương trình, cho biết mục tiêu của cuộc thi là khuyến khích mọi người quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi trong bối cảnh người Nhật nổi tiếng với cường độ làm việc cao và tình trạng thiếu ngủ kéo dài.

Theo một nghiên cứu, người trưởng thành tại Nhật Bản ngủ trung bình chỉ 7 giờ 24 phút mỗi ngày, mức thấp nhất trong số các quốc gia được khảo sát.

Tình trạng thiếu ngủ được cho là gây tổn thất tới 138 tỷ USD/năm, tương đương gần 3% GDP của nước này.

Người giành chiến thắng, có biệt danh Suimii, cho biết sẽ dùng tiền thưởng để chuyển ra ở riêng và mua một chiếc giường theo phong cách công chúa.

Tại Nhật Bản, việc ngủ gật nơi công cộng không phải lúc nào cũng bị xem là thiếu lịch sự. Khái niệm "ngủ trong khi vẫn hiện diện" từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đặc biệt, thường được xem là dấu hiệu của những người làm việc quá sức và thiếu thời gian nghỉ ngơi.

Theo Japan Times