Nhật Bản tính toán tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong 5 năm

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng tin Kyodo, các khoản chi trọng tâm dự kiến bao gồm mua sắm quy mô lớn thiết bị bay không người lái (UAV), đạn dược và tên lửa.

Ba văn kiện an ninh chủ chốt hiện nay của Nhật Bản, được xây dựng vào cuối năm 2022, đặt mục tiêu nâng tổng chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tài khóa 2023-2027 lên khoảng 43.000 tỷ Yen. Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae dự kiến sửa đổi cả ba văn kiện này trước cuối năm nay.

Ngân sách quốc phòng Nhật Bản liên tục lập mức cao kỷ lục trong những năm gần đây, làm dấy lên quan ngại trong nước. Báo Tokyo Shimbun nhận định, chi tiêu quốc phòng ngày càng tăng của Nhật Bản sẽ lấn át ngân sách dành cho các lĩnh vực phục vụ đời sống người dân.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh trước đó, Kyodo dẫn các nguồn thạo tin cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Nhật Bản tăng gấp 3 khoản chi trả để duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này, lên hơn 3.000 tỷ Yen (19 tỷ USD) trong 5 năm, bắt đầu từ tài khóa 2027.

Tổng chi phí Nhật Bản dành cho việc duy trì các căn cứ quân sự Mỹ trong 5 năm tài khóa từ 2022 đến 2026, kết thúc vào tháng 3/2027, được ấn định ở mức 1.060 tỷ Yen.

Theo một nguồn tin ngoại giao, mức 3.000 tỷ Yen trong 5 năm sẽ khó được chấp nhận, nhưng có khả năng Tokyo sẽ chi trả khoảng 1.500 tỷ Yen.

Các cuộc đàm phán song phương về chia sẻ chi phí đã được đẩy mạnh tại Tokyo trong mùa Hè năm nay, với việc chính phủ hai nước đặt mục tiêu đạt thỏa thuận vào cuối năm nay. Các nguồn tin cho biết vòng đàm phán tiếp theo có thể sẽ diễn ra vào tuần tới.