Nhật Bản tiêu hủy sản phẩm 'chân gà Bà Tuyết' nhập lậu

Theo thông báo ngày 9/10 của Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF), cơ quan kiểm dịch động vật nước này đã kiểm tra cửa hàng Le Chien Mart - Koga tại thành phố Koga, tỉnh Ibaraki vào ngày 29/9.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cửa hàng lưu trữ, trưng bày và bán các sản phẩm thịt thuộc diện cấm nhập khẩu vào Nhật Bản. Toàn bộ số hàng vi phạm, có tổng khối lượng 25,9 kg, đã bị tiêu hủy.

Lô hàng gồm các sản phẩm thịt gà có xuất xứ Việt Nam và xúc xích thịt bò, thịt gà có xuất xứ Indonesia. Theo danh mục và hình ảnh do MAFF công bố, trong số các sản phẩm bị tiêu hủy có mặt hàng mang dòng chữ “chân gà Bà Tuyết rút xương”.

Việc công bố tên cửa hàng và xử lý hàng hóa được thực hiện theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi của Nhật Bản. Các quy định này nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh trên vật nuôi xâm nhập và lây lan tại nước này.

Theo hãng thông tấn Jiji Press, đây là trường hợp đầu tiên Nhật Bản công khai xử lý cửa hàng bán sản phẩm thịt nhập khẩu bị cấm theo các quy định được sửa đổi, có hiệu lực từ tháng 7 năm nay.

Liên quan vụ việc, Công ty cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết cho biết chưa thực hiện hoạt động xuất khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu của doanh nghiệp sang Nhật Bản, đồng thời chưa chỉ định hoặc ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào xuất khẩu, nhập khẩu hay phân phối sản phẩm tại thị trường này.

Doanh nghiệp cho rằng việc sản phẩm mang nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết xuất hiện tại một điểm bán ở Nhật Bản không đồng nghĩa công ty trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy quyền cho bên thứ ba đưa hàng vào thị trường này.

Công ty cũng cho biết sẽ rà soát hệ thống đại lý, nhà phân phối và gian hàng thương mại điện tử, đồng thời yêu cầu các đơn vị không nhận đơn, quảng cáo hoặc hỗ trợ gửi sản phẩm sang những thị trường chưa được xuất khẩu chính ngạch, trong đó có Nhật Bản.

Theo quy định của Nhật Bản, các sản phẩm thịt thuộc diện kiểm dịch phải đáp ứng điều kiện nhập khẩu của nước này. Việc tiêu hủy trong vụ việc trên liên quan đến vi phạm quy định nhập khẩu và kiểm dịch động vật; thông báo của MAFF không kết luận các sản phẩm bị xử lý nhiễm mầm bệnh hay không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu thực phẩm ăn vặt gắn với bà Đỗ Thị Tuyết và con trai Nguyễn Minh Trường, nổi lên từ các nội dung trên mạng xã hội. Thương hiệu phát triển hoạt động kinh doanh với các sản phẩm như chân gà rút xương tê cay, tăm cay và nhiều loại đồ ăn vặt đóng gói, chủ yếu tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

TikTok là kênh bán hàng chủ lực của thương hiệu. Trong chiến dịch quảng cáo triển khai tháng 10/2023, Ăn Cùng Bà Tuyết ghi nhận tổng giá trị hàng hóa (GMV) tăng gấp 7 lần so với giai đoạn tương đương trước đó, trong khi tỷ suất doanh thu trên chi phí quảng cáo (ROAS) tăng 8,9 lần.

Theo số liệu thị trường được công bố, năm 2025, thương hiệu đạt doanh thu gần 230 tỷ đồng trên các sàn thương mại điện tử, với hơn 1,9 triệu sản phẩm bán ra. TikTok Shop đóng góp hơn 97% doanh số, cho thấy vai trò quan trọng của kênh bán hàng trực tuyến trong quá trình phát triển của thương hiệu.