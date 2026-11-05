Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy thảo luận về điều chỉnh Ba nguyên tắc phi hạt nhân

Ngày 4/11, truyền thông Nhật Bản đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro đã một lần nữa kêu gọi thảo luận về việc điều chỉnh Ba nguyên tắc phi hạt nhân của nước này tại một hội thảo tổ chức ở thủ đô Tokyo.

Trong phát biểu của mình, ông Koizumi cũng thể hiện quan điểm tích cực đối với các cuộc thảo luận về khả năng Nhật Bản sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng cần mở rộng thảo luận giữa các bên liên quan về phương thức và lộ trình triển khai vấn đề này trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, ông Koizumi nhiều lần công khai đề cập đến việc cần tiến hành thảo luận, không loại trừ bất kỳ vấn đề nào, trong đó có khả năng xem xét lại Ba nguyên tắc phi hạt nhân và phương án đưa tàu ngầm hạt nhân vào biên chế. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc thảo luận cụ thể và thực tế về khả năng trang bị tàu ngầm hạt nhân cho Lực lượng Phòng vệ nước này.

Ba nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản được hình thành từ năm 1967, gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản. Đây được xem là nền tảng quan trọng trong chính sách hạt nhân của nước này sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Những phát biểu gần đây của các quan chức cấp cao Nhật Bản đã làm gia tăng quan ngại trong một bộ phận dư luận về khả năng chính phủ điều chỉnh chính sách hạt nhân truyền thống. Một số chuyên gia Nhật Bản cảnh báo việc nước này sở hữu tàu ngầm hạt nhân có thể tạo ra tác động đối với hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, đồng thời làm gia tăng căng thẳng khu vực và nguy cơ xung đột hạt nhân.

Các cuộc thảo luận nói trên diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang xem xét những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng và an ninh trước những thay đổi của môi trường chiến lược khu vực.