Tập đoàn thương mại Sumitomo của Nhật Bản thành lập quỹ đầu tư trị giá khoảng 45 tỷ yen (khoảng 282 triệu USD) nhằm đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sáng kiến tập trung vào những ngành đang thiếu hụt lao động, hướng tới nâng cao năng suất, tối ưu hóa quy trình vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số.

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tập đoàn thương mại Sumitomo của Nhật Bản đang mở rộng hoạt động đầu tư gắn với triển khai công nghệ AI tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, bán lẻ và xây dựng. Thông qua việc kết hợp nguồn vốn đầu tư với các giải pháp AI, tập đoàn hướng tới cải thiện hiệu quả quản lý, nâng cao năng suất lao động và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu này, Sumitomo hợp tác với công ty đầu tư Reva thành lập quỹ đầu tư mới có quy mô khoảng 45 tỷ yen. Quỹ dự kiến đầu tư vào 30-40 doanh nghiệp trong vài năm tới, ưu tiên những đơn vị có doanh thu từ 2 tỷ yen đến 50 tỷ yen và đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực.

Điểm nổi bật của kế hoạch này là việc đưa công nghệ AI trực tiếp vào các hoạt động quản lý và vận hành doanh nghiệp. Sumitomo sẽ tận dụng năng lực công nghệ của Insight Edge, công ty chuyên phát triển các công cụ AI thuộc sở hữu của tập đoàn, để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai những giải pháp số phù hợp với nhu cầu thực tế. Các công nghệ này được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm bớt áp lực nhân lực và cải thiện năng lực quản trị.

Một trong những lĩnh vực ứng dụng đáng chú ý là quản lý hàng tồn kho. Trong ba năm qua, quỹ đầu tư đầu tiên do Sumitomo và Reva thành lập năm 2023, đã đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp. Việc triển khai các công cụ quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn đã giúp một số doanh nghiệp hạn chế tình trạng tích trữ hàng hóa vượt nhu cầu tại các kho hàng, qua đó cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trên cơ sở những kết quả tích cực từ quỹ thứ nhất, Sumitomo và Reva sẽ tập trung mạnh hơn vào hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là AI tạo sinh (Generative AI), nhằm thúc đẩy quá trình cải thiện hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp nhận vốn.

Bên cạnh ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả vận hành, quỹ đầu tư còn hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô thông qua hoạt động mua lại các công ty cùng ngành. Mô hình này kết hợp cải thiện năng lực quản trị bằng công nghệ với tái cơ cấu và mở rộng hoạt động kinh doanh, nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp trước khi chuyển nhượng khoản đầu tư sau một vài năm.

Theo kế hoạch, Sumitomo và Reva tiếp tục thành lập quỹ đầu tư thứ ba vào năm 2030 và quỹ thứ tư vào năm 2033, với quy mô mỗi quỹ dự kiến lên tới hàng chục tỷ yen. Việc phát triển liên tiếp các quỹ đầu tư cho thấy định hướng mở rộng mô hình hỗ trợ doanh nghiệp thông qua kết hợp nguồn vốn, chuyên môn quản trị và công nghệ AI.