Nhật Bản thúc đẩy mở cửa thị trường cho nhiều nông sản Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), ngày 8/11 cho biết, đoàn công tác của Hiệp hội đang có mặt tại Nhật Bản để xúc tiến thương mại trái cây giữa hai nước, trọng tâm là tìm kiếm đối tác và thúc đẩy các thủ tục đưa bưởi tươi Việt Nam vào thị trường này.

Theo ông Tùng, bưởi Việt Nam được kỳ vọng có thể xuất khẩu sang Nhật Bản từ mùa vụ 2027, tùy thuộc vào tiến độ hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường. Ở chiều ngược lại, Việt Nam dự kiến mở cửa thị trường đối với nho Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Takebe Arata.

Trước đó, ngày 7/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Takebe Arata.

Tại cuộc hội đàm, phía Nhật Bản đề nghị hai nước đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường đối với các loại trái cây như bưởi, nho, đào và chanh leo. Hai bên cũng trao đổi về khả năng mở cửa thị trường đối với cá nóc, thịt lợn, thịt bò và thịt gà.

Đáng chú ý, phía Nhật Bản kiến nghị Việt Nam rút ngắn thời gian xem xét hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp nước này có nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam. Đây được xem là một trong những nội dung cần tiếp tục phối hợp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại nông, lâm, thủy sản giữa hai nước.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp triển khai Tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2025-2030, được ký kết vào tháng 9/2025.

Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ công nghệ, giải pháp phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu; thúc đẩy chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản lý. Hai bên cần tăng cường hợp tác về giống cây trồng, công nghệ sau thu hoạch, chế biến, nâng cao chất lượng nông sản và phát triển chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản bền vững.

Bộ trưởng cũng khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, chuyển giao công nghệ, tham gia phát triển chuỗi giá trị nông sản tại Việt Nam; tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hợp tác địa phương và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Trái bưởi của Việt Nam được kỳ vọng có thể xuất khẩu sang Nhật Bản từ mùa vụ 2027.

Đối với mặt hàng bưởi, Việt Nam hiện có hơn 100.000ha trồng, sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm, với nhiều giống có giá trị thương mại như bưởi da xanh, Năm Roi và bưởi Diễn. Năm 2026, sản lượng bưởi được đặt mục tiêu đạt khoảng 1,2 triệu tấn.

Bưởi tươi Việt Nam hiện đã xuất khẩu tới 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc và New Zealand. Tháng 4/2026, bưởi da xanh được xuất khẩu chính thức sang Australia; đồng thời, Việt Nam đã ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh sang Trung Quốc.

Việc thúc đẩy mở cửa thị trường Nhật Bản sẽ tạo thêm cơ hội đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị cho trái bưởi Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp và vùng trồng cần chủ động đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu nông sản của Việt Nam 10 tháng năm 2026 đạt trên 63 tỷ USD, trong đó, thị trường Nhật Bản chiếm 7,3%, tăng 4,8% so với cùng kỳ 2025. Trong khi đó, năm 2025, nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng như cà phê đạt gần 600 triệu USD, rau quả đạt 237 triệu USD. Ngoài ra, cà tím đạt 19,9 triệu USD, tăng 17,72%, xoài đạt 16,8 triệu USD, tăng 13,66%. Một số sản phẩm tăng mạnh như đỗ xanh, sơ ri, dứa, vải và dừa, dù quy mô còn nhỏ. Ngược lại, khoai mỡ, khoai tây, ngô, ớt, thanh long và gừng giảm so với năm trước.