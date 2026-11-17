Theo hãng thông tấn Kyodo ngày 16/11, dự thảo Chiến lược Cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản đề xuất huy động các nhà máy sản xuất hàng dân dụng tham gia chế tạo thiết bị quốc phòng khi cần thiết. Chính phủ cũng dự kiến hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, thành lập tổ chức quản lý các cơ sở sản xuất thiết bị quan trọng theo mô hình nhà nước sở hữu, doanh nghiệp tư nhân vận hành.

Bên cạnh đó, Tokyo khuyến khích sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp quốc phòng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời ưu tiên đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị không người lái, công nghệ không gian và an ninh mạng.

Các kế hoạch trên gắn với việc sửa đổi ba văn kiện gồm Chiến lược An ninh quốc gia, Chiến lược Quốc phòng quốc gia và Chương trình Tăng cường năng lực quốc phòng, được thông qua tháng 12/2022. Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến hoàn tất việc sửa đổi vào cuối năm 2026, trong bối cảnh Nhật Bản đánh giá môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Theo định hướng được truyền thông Nhật Bản đề cập, nước này sẽ chú trọng tăng cường năng lực phòng thủ tầm xa, phòng không, phòng thủ tên lửa, giám sát và cảnh báo sớm. Nhật Bản cũng đang xem xét phương án dành 70.000-80.000 tỷ yen (457-508 tỷ USD) cho quốc phòng trong 5 năm tài khóa từ tháng 4/2027, cao hơn đáng kể so với mức 43.000 tỷ yen của kế hoạch hiện nay. Tuy nhiên, phương án ngân sách này chưa được quyết định chính thức.

Việc điều chỉnh các văn kiện an ninh và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực của Tokyo nhằm nâng cao năng lực tự chủ sản xuất, tăng cường khả năng răn đe và ứng phó trước những thách thức an ninh trong khu vực.