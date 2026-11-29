Nhật Bản thử nghiệm thành công xe tải tự lái trên đường bộ công cộng, đánh dấu bước tiến đưa phương tiện vận tải không người lái vào thực tế. (Ảnh minh họa: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Một startup công nghệ của Nhật Bản đã thử nghiệm thành công xe tải tự lái trên đường bộ công cộng, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực đưa phương tiện vận tải không người lái vào hoạt động thực tế.

Thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp logistics và nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tự lái nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt tài xế ngày càng nghiêm trọng.

Trong cuộc thử nghiệm bắt đầu từ giữa tháng 9, xe tải tự lái của Công ty T2 Inc. đã di chuyển khoảng 600 m trên đường giao thông công cộng trước khi nhập làn thành công vào đường cao tốc.

Với phương tiện vận hành ở cấp độ 2 (tự động hóa một phần, xe có thể tự điều hướng và tăng tốc nhưng vẫn cần sự giám sát, can thiệp của con người), T2 đã kiểm tra khả năng duy trì khoảng cách an toàn với người đi bộ và người đi xe đạp.

Đây được xem là bước thử nghiệm quan trọng bởi đường bộ công cộng có nhiều đối tượng tham gia giao thông và tình huống phức tạp hơn so với đường cao tốc, đòi hỏi hệ thống tự lái phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao hơn.

T2 đặt mục tiêu triển khai dịch vụ vận tải thương mại bằng xe tải tự lái cấp độ 4 (tự động hóa cao, không cần tài xế trong những điều kiện nhất định) từ tài khóa 2027. Theo mô hình dự kiến, các phương tiện sẽ vận chuyển hàng hóa giữa những trung tâm logistics nằm gần các nút giao đường cao tốc, chủ yếu thông qua mạng lưới đường cao tốc.

Đại diện công ty cho biết thách thức lớn hiện nay là xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn ngay cả khi xảy ra những tình huống bất ngờ như thời tiết đột ngột xấu đi hoặc phương tiện gặp sự cố kỹ thuật.

Không chỉ T2, các nhà sản xuất xe tải lớn của Nhật Bản cũng đang đẩy mạnh thử nghiệm công nghệ này. Tháng 2 vừa qua, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp. phối hợp với Công ty chuyển phát nhanh Yamato Transport Co. thử nghiệm xe tải sơ mi rơ-moóc tự động có chở hàng và tài xế giám sát trên xe.

Phương tiện đã di chuyển khoảng 100 km trên đường cao tốc thuộc tỉnh Shizuoka. Hai doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa xe tự lái cấp độ 4 vào ứng dụng thực tế trong tương lai.

Trong khi đó, Hino Motors Ltd. phối hợp với một doanh nghiệp xây dựng đường bộ vận hành xe tải hạng nặng không người lái gần như 24 giờ mỗi ngày tại một cơ sở thử nghiệm, nhằm đánh giá tác động của phương tiện đối với kết cấu mặt đường.

Việc phát triển xe tải tự lái được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt lao động trong ngành logistics Nhật Bản, vốn chịu sức ép từ tình trạng già hóa dân số và lực lượng tài xế ngày càng thu hẹp.

Nếu được triển khai rộng rãi, công nghệ này không chỉ giúp duy trì năng lực vận chuyển hàng hóa mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng, nhất là trên các tuyến vận tải đường dài./.